Reportaż "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" rozgrzał dyskusję społeczno-polityczną o Janie Pawle II

W mijającym tygodniu wiodącym tematem politycznym stała się postać Jana Pawła II, który został przedstawiony w nowym reportażu Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" w ramach cyklu "Bielmo". Autor reportażu przedstawił rozmowy na temat tego, że będąc jeszcze w Polsce, Jan Paweł II miał tuszować sprawy związane z pedofilskimi zrachowaniami duchownych mu podległych. Emisja reportażu rozpętała potężną dyskusję społeczną, ale i polityczną na temat poczynań późniejszego papieża. Doszło nawet do tego, że sprawą zajął się Sejm, a posłowie przyjęli uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Głos na temat Jana Pawła II zabrało w ostatnich dnia wiele osób, także tych, które broniły papieża lub tłumaczyły, że na jego pontyfikat trzeba patrzeć całościowo i dostrzegać wiele pozytywnych i dobrych zachowań ważnych dla Polski czy świata. Wśród tych opinii pojawiły się m.in. komentarze Tomasza Lisa.

Małopolska kurator Barbara Nowak reaguje po reportażu "Franciszkańska 3"

Głos w sprawie papieża Polaka zabrała też małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Wystosowała ona komunikat z apelem kierowanym do dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów i ich rodziców z małopolskich szkół. Nowak zaproponowała, by w ramach obrony dobrego imienia papieża, we wszystkich małopolskich szkołach i przedszkolach pojawiły się portrety Jana Pawła II. Nowak zwróciła uwagę na wydarzenia ostatniego czasu:

- Od kilku lat już trwa nieprzerwanie atak na system wartości leżący u podstaw cywilizacji chrześcijańskiej. W ostatnich miesiącach prowadzona jest szczególnie podła kampania szkalowania naszego Wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II – Człowieka, który swoją moralną siłą, ogromną wiedzą oraz głęboką wiarą zadziwiał podczas swojego pontyfikatu cały świat, a nie tylko wyznawców religii chrześcijańskiej - napisała.

Po czym kurator Barbara Nowak dodała: - To Jego zdecydowana postawa i działania pozwoliły Polsce odzyskać Wolność, zrzucić jarzmo ustroju totalitarnego komunistycznego. Jego miłość do Boga i bliźniego pozwoliła uciskanym narodom i jednostkom odzyskać godność. Preparowane dziś „dowody” przeciwko Janowi Pawłowi II są cynicznym kłamstwem obliczonym na zniszczenie autorytetu Świętego. Prawda jest naszą siłą. Nie pozwólmy zatriumfować złu. Dajmy świadectwo Prawdy i tak jak Wielki Papież kiedyś upominał się o nas, my dziś walczmy o przekaz Prawdy Jego Osoby i dzieł. Zwracam się do Państwa z prośbą, aby we wszystkich przedszkolach, szkołach, placówkach na widocznych miejscach pojawił się portret Jana Pawła II. Niech Jego dobra twarz wita młodych ludzi, pracowników i gości. Bądźmy ludźmi honoru. Budujmy wspólnotę odważnych obrońców Wielkiego Polaka - czytamy w treści komunikatu, które zostało opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Sonda Jak oceniasz pomysł kurator małopolskiej Barbary Nowak, by portrety Jana Pawła II zawisły w szkołach i przedszkolach? Bardzo dobra propozycja Nie, to niepotrzebne