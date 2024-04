To śpiewali posłowie PiS na nocnej imprezie w hotelu! To hit internetu

Nowi szefowie ważnych instytucji

W czwartek Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosława Śmigulskiego. Teraz p.o. dyrektora będzie Kamila Dorbach, prawniczka, która w latach 2019-23 pełniła funkcję specjalistki ds. PR-u w tej instytucji. To nie koniec zmian w ważnych instytucjach i jednostkach kultury, do jakich doszło. Nadeszły także informacje o tym, że prof. Adam Leszczyński, historyk i socjolog, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, publicysta i autor "Ludowej historii Polski", zastąpi prof. Jana Żaryna na stanowisku Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Wszystko wskazuje zatem na to, że Instytutowi Dziedzictwa Narodowego przestanie patronować Roman Dmowski. "Gazeta Wyborcza" przekazała, że zmieni się także patron instytutu. Zostanie nim prezydent Gabriel Narutowicz.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał również Magdalenę Gawin z funkcji dyrektorki Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Szef resortu kultury zapowiedział również odwołanie Doroty Janiszewskiej-Jakubiak, dyrektorki Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika.

