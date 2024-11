Nowe wieści o Ziobrze. Żona polityka zabrała głos. Mówi, jak jest

Polityk ma za sobą kilka poważnych operacji, szereg badań i wiele dni spędzonych pod opieką lekarzy. Rok temu okazało się, że Zbigniew Ziobro walczy z rakiem. W pewnym momencie musiał nawet przerwać leczenie, gdy do jego domu weszli funkcjonariusze ABW, doszło do przeszukania. Wtedy to Ziobro przerwał leczenie za granicą i pojawił się w Polsce. Miało to wówczas związek z działaniem zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości. Sytuacja była trudna, ale teraz najnowsze wieści dają optymizm. Kilka dni temu bliski współpracownik Ziobry, Michał Wójcik przekazał w rozmowie z PAP: - Zbigniew Ziobro czuje się już dużo lepiej i w grudniu wróci do swoich czynności politycznych.

Teraz zaś glos w sprawie stanu Ziobry zabrała też jego małżonka. - Mąż każdego dnia przechodzi rehabilitację i sytuacja ulega poprawie. Jeśli badanie PET potwierdzi tę tendencję, planuje, w miarę możliwości, wrócić do aktywności zawodowej. Przed nami też kolejne terapie i zabiegi, które zostały zaplanowane w Belgii - przekazała "Faktowi" Patrycja Kotecka-Ziobro. Jak wiemy właśnie poza Polską Ziobro ratuje swoje zdrowie.

Ziobro wzywany przed komisję ds. Pegasusa

Od dłuższego czasu członkowie komisji śledczej ds. Pegasusa chcą przesłuchać Zbigniewa Ziobrę. Jednak on na te wezwania się nie zjawia, ze względu na stan zdrowia, a także z powodu, jak tłumaczy, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, zakres działa komisja jest niezgodny z konstytucją. Wiadomo, że prokurator generalny Adam Bodnar skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Do komisji regulaminowej został już skierowany wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie przed komisję Ziobry. Posiedzenie komisji w tej sprawie zaplanowano na 3 grudnia.

