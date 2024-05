Nowe oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Wiadomo, ile zarobił jako premier

Jaki majątek ma Donald Tusk?

Premier Donald Tusk złożył najnowsze oświadczenie majątkowe. Jest to już kolejne oświadczenie majątkowe złożone w ostatnim czasie, ponieważ poprzednie zostało opublikowane na początku nowej kadencji Sejmu. Dowiedzieliśmy się wówczas, jakim majątkiem dysponuje Tusk. Co teraz się zmieniło? Z najnowszego oświadczenia majątkowego Donalda Tuska, które zostało złożone w połowie kwietnia 2024 (to oświadczenie za 2023 rok) wynika, że Donald Tusk nie ma nieruchomości, nie jest ani właścicielem domu, ani mieszkania, nie posiada też gospodarstwa rolnego. Tusk ma jednak oszczędności na koncie bankowym. Zgromadził zaś 120 tys. zł (to o 8 tys. więcej niż w poprzednim oświadczeniu) i 295 tys. euro (to o kilka tys. więcej niż wcześniej). Donald Tusk podkreśla, że posiada papiery wartościowe, w tym polisę na życie o wartości 300 tys. zł, a także dwie inne polisy – na życie i dożycie, każda o wartości 70 tys. zł.

Emerytura Donalda Tuska

Donalda Tusk pobiera trzy emerytury: z Belgii, z Komisji Europejskiej (pełnił przecież funkcję szefa Rady Europejskiej) i emeryturę z ZUS. Dochody uzyskane w 2023 roku z tych emerytur rozkładają się następująco: emerytura belgijska w wysokości 2 371,76 euro, emerytura z Komisji Europejskiej w wysokości 64 757,76 euro, emerytura z ZUS-u w wysokości 118 887 zł. Tusk wykazał, że w ramach praw autorskich uzyskał 12 703 zł. Premier Donald Tusk wskazał także oszczędności z tytułu odsetek – 61 euro, dietę parlamentarną – 6 211 zł, uposażenie – 17 541 zł oraz z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 13 441 zł. Tusk wskazał też, że ma zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku, wpisał go jako inne mienie o wartości powyżej 10 tys. zł.

NIŻEJ ZOBACZYSZ, JAK MIESZKA DONALD TUSK. LUKSUSY? A GDZIE TAM!

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej