Ile będzie lekcji religii w szkole? Ministra edukacji Barbara Nowacka stawia na jedną godzinę lekcji religii w szkole, a nie dwie w tygodniu. "Edukacją zajmuje się ministerstwo edukacji, a przez ministerstwo polski rząd. Episkopat zajmuje się formacją religijną. I to w szkole będziemy decydować, razem ze społecznością lokalną, z rodzicami, z młodzieżą, z nauczycielami, jak wygląda kształtowanie pewnych zasad. Oczywiście jest konkordat, on wymusza na państwie polskim organizację lekcji religii, ale przeczytałam go parę razy i tam nie ma nic o dwóch godzinach (religii w tygodniu - PAP)" - powiedziała Nowacka przypominając, że od września w tygodniu będzie jedna lekcja religii.

Barbara Nowacka powiedziała wprost: "Dajemy godzinę religii, bo spełniamy zapis w konkordacie, ale nic więcej niż jest tam zapisane. Nie widzę powodu, by było w szkole więcej religii niż biologii, chemii i historii".

Ministra edukacji odniosła się też do protestów episkopatu, który "chce przerzucić na nas (tj. ministerstwo edukacji - PAP) odpowiedzialność, że wysyłają (do nauki religii - PAP) księży, a katecheci świeccy nie będą wysyłani". Barbara Nowacka powiedziała wprost:

"Ja o każdego katechetę i katechetkę świecką chętnie zadbam. Pomogę w przekwalifikowaniu się, pomogę w tym, żeby znaleźli możliwość pracy w szkole, bo to też bardzo często ludzie, którzy uczą innych przedmiotów" - zapewniła Barbara Nowacka, ministra edukacji.

Nowacka dodała: "niech kościół się zastanowi, kogo deleguje" (do pracy w szkołach - PAP).