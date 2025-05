Nowacka przemyca politykę pod przykrywką matury, zamiast życzyć powodzenia

Szokujące, co Wałęsa powiedział o premierze. "Mam pretensje do Donalda Tuska"

1 != 31 != 2,5 Pamiętajcie o tym nie tylko w dniu matur z matematyki, ale też w życiu publicznym czy debatach.

Wpis Barbary Nowackiej z 6 maja 2025 roku, czyli z dnia matury z matematyki, szybko obiegł sieć. Na pierwszy rzut oka wygląda jak komentarz do egzaminu – ale czy na pewno?

„1!” jak silnia? Czy może „!=” jak w kodzie?

Matematycznie rzecz biorąc: 1! (czytaj: jeden silnia) to po prostu 1. A więc 1! = 3 to błąd – chyba że... nie chodzi o silnię, tylko o operator „!=” z języków programowania, oznaczający „różne od”. Wtedy „1 != 3” znaczy: „1 nie jest równe 3” – i to już sens ma. Tyle że dla osoby niezaznajomionej z kodem, to wygląda jak pomyłka.

Ale sama Barbara Nowacka nie poprawiła wpisu, co sugeruje, że chciała zostawić go właśnie w tej dwuznacznej, nieco zaskakującej formie. I nie chodziło jej tylko o uczniów piszących maturę.

Z debaty na X-a. Ukryty komentarz do kampanii?

W drugiej części wpisu pojawia się kluczowe zdanie:

„Pamiętajcie o tym nie tylko w dniu matur z matematyki, ale też w życiu publicznym czy debatach.”

1 != 31 != 2,5Pamiętajcie o tym nie tylko w dniu matur z matematyki, ale też w życiu publicznym czy debatach.— Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) May 6, 2025

Trudno o bardziej bezpośrednie nawiązanie do aktualnej kampanii prezydenckiej i debaty sztabów, która odbyła się dzień wcześniej, 5 maja, w Polsat News. To tam padły kontrowersyjne wypowiedzi, liczby i porównania: – 12 tys. zł za mieszkanie od seniora, – 350 tys. zł za wychowanie dziecka, – „Prince Polo z Trumpem”, – czy słynne „20 metrów na rodzinę”.

W tym kontekście „1 != 3” brzmi nie jak matematyczna ciekawostka, lecz polityczne ostrzeżenie: nie przyjmujcie bezrefleksyjnie tego, co mówi się w studiu czy na wiecu. Bo jedno nie równa się trzem, choć niektórzy próbują nas do tego przekonać.

