Nowa służba sieje postrach wśród więźniów.

Funkcjonariusze IWSW mają za zadanie zwalczanie przestępczości wśród osadzonych lub tymczasowo aresztowanych, a także pracowników samej Służby Więziennej w zakładach karnych. Chodzi między innymi o ujawnianie niedozwolonych przedmiotów, czy narkotyków w więzieniach. Te przedmioty, to najczęsciej telefony komórkowe, których posiadanie na terenie zakładów karnych jest zabronione. Funkcjonariuszom IWSW udało się ustalić min. nielegalny proceder handlu telefonami, w którym uczestniczył pracownik Służby Więziennej. Za przekazany potajemnie aparat otrzymywał on nawet tysiąc złotych. - Kiedyś przestępczością w zakładach karnych zajmowały się różne służby, np. CBŚP, jednak ten świat za murami jest specyficzny i najlepiej zna go służba więziennictwa. Efekty widać gołym okiem. To co było robione na małą skale jest teraz wyrywane jak chwast z więziennictwa. W zakładach karnych nie powinno być narkotyków, czy nielegalnych telefonów. Osadzeni wiedzą teraz, że żarty się skończyły i każdy przypadek będzie wypalony gorącym żelazem - mówi nam Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.