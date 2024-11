Nowa prezes MESKO i była radna KO na celowniku CBA. Są nagrania

Jak ujawnia Onet, Renata Gruszczyńska, była radna Koalicji Obywatelskiej i obecna prezes firmy zbrojeniowej MESKO, ponownie znalazła się pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Powód? Zarzuty o nadużycia sprzed lat, kiedy jako wiceszefowa Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (WITD) w Kielcach miała wykorzystywać służbowe auto do prywatnych podróży po Europie. W tle tej sprawy pojawia się także nazwisko obecnego wojewody świętokrzyskiego, Józefa Bryka, z którym Gruszczyńska miała odbywać te podróże.

Dawne podróże i nowe kontrole

Onet donosi, że Gruszczyńska i Bryk podczas służbowego wyjazdu do Brukseli mieli zwiedzić Paryż, Wenecję i Monako, a wyjazd ten odbywał się samochodem służbowym WITD. Sprawa została już wtedy zauważona przez CBA, ale teraz wraca z nową siłą. CBA sprawdza także czas, w którym Gruszczyńska była komendantką Straży Miejskiej w Kielcach (2019-2021). W tym okresie jednostka miała zlecić szkolenia firmie związanej z Józefem Brykiem, na łączną kwotę ponad 47 tys. złotych. Czy to jedynie przypadek?

Nagrania i rodzinne interwencje

Onet ujawnia również, że w 2011 roku CBA zarejestrowało rozmowę, w której Gruszczyńska miała interweniować w sprawie kontroli swojego krewnego, Jana B. Inspektor Sebastian W., z którym rozmawiała, przyjął sugestię Gruszczyńskiej i stwierdził: „No dobra, to mniej więcej wiem, w którym kierunku mam pójść”. To nagranie, dotychczas zapomniane, zyskuje na znaczeniu w świetle aktualnych zarzutów. Renata Gruszczyńska i Józef Bryk nie udzielili odpowiedzi na pytania Onetu. Przesłali jedynie oświadczenia, w których przekonują o swojej niewinności, zapewniając, że wszystkie zarzuty są bezpodstawne. Nie wiadomo jednak, czy to wystarczy, by uciszyć narastające wątpliwości wokół sprawy.

CBA analizuje dokumentację z Kielc

Jak informuje Onet, w lipcu tego roku CBA poprosiło Straż Miejską w Kielcach o przekazanie pełnej dokumentacji dotyczącej szkoleń, które odbyły się w latach 2019-2021. W tym okresie Gruszczyńska pełniła funkcję komendantki SM, a firma Bryka przeprowadzała szkolenia. Czy CBA znajdzie nowe dowody powiązań? Na razie wszystko wskazuje na to, że przeszłość Gruszczyńskiej wciąż rzuca cień na jej obecne stanowisko prezesa MESKO.

