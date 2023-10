Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 19.10.2023

Nowa posłanka Lewicy ostro o Donaldzie Tusku: "Jedyna nadzieja, że się zmienił". Iskrzy w przyszłej koalicji!

Dorota Olko mówiła w "Sednie Sprawy", że Partia Razem nie zgodzi się na zaciskanie pasa, a dopytywana, czy Donald Tusk, jako premier, gwarantuje prospołeczne rządy, udzieliła zaskakującej odpowiedzi. - Ja mam nadzieję, szczerze mówiąc, że to nie jest ten sam Donald Tusk, który był w przeszłości. To jest moja nadzieja (...) Jeżeli chcemy żeby rządy Prawa i Sprawiedliwości nie wróciły, to trzeba też wyciągnąć lekcje z przeszłości - mówiła rzeczniczka Partii Razem.