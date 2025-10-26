Nowa Polska wchodzi do gry! Tyszkiewicz: „Polacy mają dosyć wojny polsko-polskiej”

Marta Kowalska
2025-10-26 20:50

W Poznaniu wystartował nowy ruch polityczny – Nowa Polska. Na czele stoją znani samorządowcy, a wśród nich Wadim Tyszkiewicz, który zapowiada „nowe otwarcie dla kraju”. Filary programu to gospodarka, samorząd i bezpieczeństwo.

  •  Nowa Polska to nowe ugrupowanie, tworzone przez doświadczonych samorządowców i senatorów, mające być odpowiedzią na "znużenie Polaków polityczną wojną".
  • Lider, senator Wadim Tyszkiewicz, podkreśla potrzebę reformy samorządów po 36 latach ich funkcjonowania, by dać im większą siłę do działania.
  •  Ugrupowanie stawia na doświadczenie swoich członków i chce budować "nową, lepszą Polskę".
  •  Nowa Polska, obecnie w procesie rejestracji, dąży do zajęcia centrum sceny politycznej jako niezależna alternatywa, odrzucająca skrajności.

Nowa Polska – samorządowcy łączą siły

W niedzielę w Poznaniu odbyła się konwencja ugrupowania Nowa Polska, które ma ambicję wstrząsnąć polską sceną polityczną. Współtworzą je doświadczeni samorządowcy i senatorowie: Zygmunt Frankiewicz, Wadim Tyszkiewicz, Andrzej Dziuba, Arkadiusz Wiśniewski, Piotr Krzystek, Marek Materek, Marta Majewska, Gabriela Staszkiewicz, Tadeusz Czajka i Andrzej Abako.

Jak zapowiedzieli, Nowa Polska ma być odpowiedzią na znużenie Polaków polityczną wojną i brakiem realnych działań.

Tyszkiewicz: czas na nowe otwarcie!

Lider ugrupowania, senator i były prezydent Nowej Soli, nie ma wątpliwości – Polska potrzebuje zmiany.

„Chcielibyśmy dalszego rozwoju kraju, bo rzeczywiście żyjemy w złotym wieku; Polska się rozwija, ale nie wszyscy Polacy to odczuwają. Żeby rzeczywiście zrobić krok do przodu, potrzeba nowego otwarcia, w samorządzie również” – mówił Tyszkiewicz.Według niego po 36 latach działania samorządów nadszedł moment na reformę, która odświeży system i da samorządom większą siłę do realnych działań.

„Nie budujemy partii dla siebie, tylko dla Polski”

Polityk podkreślił, że Nowa Polska nie jest tworem jednej osoby, ale wspólnym projektem ludzi z doświadczeniem. „Różnimy się tym, że mamy gigantyczny fundament, z którego startujemy. Ludzie, którzy budują Nową Polskę, to są ludzie o ogromnym doświadczeniu; w biznesie, w samorządzie. My startujemy z tym ogromnym doświadczeniem – to jest nasz fundament” – podkreślił.

Partia w drodze do rejestracji

„Złożyliśmy podpisy miesiąc temu, sąd w tej chwili będzie partię rejestrował. Dzisiaj spotkaliśmy się na konwencji programowej, ale żeby było jasne, my jeszcze nie jesteśmy partią” – wyjaśnił Tyszkiewicz.Celem ugrupowania są wybory parlamentarne, choć – jak przyznał senator – nie chodzi o szybki sukces, ale o budowanie trwałej alternatywy.

Nowa Polska – alternatywa dla zmęczonych polityką

„Polacy mają dosyć wojny polsko-polskiej - my chcemy ulokować się w centrum sceny politycznej” – zaznaczył lider Nowej Polski. Ugrupowanie zapowiada niezależność od innych partii.

„Nie chcemy i nie będziemy nigdy niczyją przybudówką, my budujemy swój program” – mówił Tyszkiewicz, 

