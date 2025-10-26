Nowa Polska wchodzi do gry! Tyszkiewicz: „Polacy mają dosyć wojny polsko-polskiej”

Nowa Polska to nowe ugrupowanie, tworzone przez doświadczonych samorządowców i senatorów, mające być odpowiedzią na "znużenie Polaków polityczną wojną".

Lider, senator Wadim Tyszkiewicz, podkreśla potrzebę reformy samorządów po 36 latach ich funkcjonowania, by dać im większą siłę do działania.

Ugrupowanie stawia na doświadczenie swoich członków i chce budować "nową, lepszą Polskę".

Nowa Polska, obecnie w procesie rejestracji, dąży do zajęcia centrum sceny politycznej jako niezależna alternatywa, odrzucająca skrajności.

Nowa Polska – samorządowcy łączą siły

W niedzielę w Poznaniu odbyła się konwencja ugrupowania Nowa Polska, które ma ambicję wstrząsnąć polską sceną polityczną. Współtworzą je doświadczeni samorządowcy i senatorowie: Zygmunt Frankiewicz, Wadim Tyszkiewicz, Andrzej Dziuba, Arkadiusz Wiśniewski, Piotr Krzystek, Marek Materek, Marta Majewska, Gabriela Staszkiewicz, Tadeusz Czajka i Andrzej Abako.

Jak zapowiedzieli, Nowa Polska ma być odpowiedzią na znużenie Polaków polityczną wojną i brakiem realnych działań.

Tyszkiewicz: czas na nowe otwarcie!

Lider ugrupowania, senator i były prezydent Nowej Soli, nie ma wątpliwości – Polska potrzebuje zmiany.

„Chcielibyśmy dalszego rozwoju kraju, bo rzeczywiście żyjemy w złotym wieku; Polska się rozwija, ale nie wszyscy Polacy to odczuwają. Żeby rzeczywiście zrobić krok do przodu, potrzeba nowego otwarcia, w samorządzie również” – mówił Tyszkiewicz.Według niego po 36 latach działania samorządów nadszedł moment na reformę, która odświeży system i da samorządom większą siłę do realnych działań.

„Nie budujemy partii dla siebie, tylko dla Polski”

Polityk podkreślił, że Nowa Polska nie jest tworem jednej osoby, ale wspólnym projektem ludzi z doświadczeniem. „Różnimy się tym, że mamy gigantyczny fundament, z którego startujemy. Ludzie, którzy budują Nową Polskę, to są ludzie o ogromnym doświadczeniu; w biznesie, w samorządzie. My startujemy z tym ogromnym doświadczeniem – to jest nasz fundament” – podkreślił.

Partia w drodze do rejestracji

„Złożyliśmy podpisy miesiąc temu, sąd w tej chwili będzie partię rejestrował. Dzisiaj spotkaliśmy się na konwencji programowej, ale żeby było jasne, my jeszcze nie jesteśmy partią” – wyjaśnił Tyszkiewicz.Celem ugrupowania są wybory parlamentarne, choć – jak przyznał senator – nie chodzi o szybki sukces, ale o budowanie trwałej alternatywy.

Nowa Polska – alternatywa dla zmęczonych polityką

„Polacy mają dosyć wojny polsko-polskiej - my chcemy ulokować się w centrum sceny politycznej” – zaznaczył lider Nowej Polski. Ugrupowanie zapowiada niezależność od innych partii.

„Nie chcemy i nie będziemy nigdy niczyją przybudówką, my budujemy swój program” – mówił Tyszkiewicz,

SKRÓT DEBATY: INTERNET KONTRA TV. KTO WYGRA WOJNĘ O NASZĄ UWAGĘ?! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.