Nową minister zdrowia została Ewa Krajewska. Kim jest?

Kołodziejczka kąśliwie o nowym rządzie Morawieckiego: To jest jeden wielki żart

Nowa minister klimatu i środowiska to Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Kim jest? Co o niej wiemy?

Ewa Krajewska została nową minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego. Kim jest Ewa Krajewska? To magister farmacji, od 2015 roku specjalista farmacji szpitalnej. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jako Główny Inspektor Farmaceutyczny nadzoruje wszystkie podmioty biorące udział w obrocie produktami leczniczymi. Prowadzi też nadzór merytoryczny nad Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi we wszystkich 16 województwach w Polsce.

Wcześniej związana z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, gdzie jako Zastępca Dyrektora Departamentu koordynowała pracę Wydziału Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych w okresie pandemii COVID-19. Zawodowo najdłużej związana z pracą w podmiotach leczniczych, w których nadzorowała gospodarkę lekową i optymalizowała wydatki na leki z jednoczesnym zwiększeniem ich dostępności. Była również redaktor naczelną czasopisma dla farmaceutów szpitalnych.

Przeprowadza aktywnie reformę Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej polegającą na pionizacji struktur, przewodniczyła pracom nad ustawą – zmianą do Prawa farmaceutycznego wprowadzającą nowatorskie zmiany do systemu ochrony zdrowia, tj. nadzór nad laboratoriami, poszerzenie kompetencji inspekcji podczas kontroli i szereg innych zmian usprawniających nadzór na rynkiem farmaceutycznym.

Została powołana na Zastępcę Przewodniczącego trzech Zespołów pod przewodnictwem Ministerstwa Zdrowia: Zespołu do spraw pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Zespołu do spraw opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej oraz Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów.

W 2023 roku ukończyła studia podyplomowe MBA in Public Healthcare realizowane w konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Krakowską Szkołą Biznesu oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.

W obszarze jej szczególnych zainteresowań zawodowych leży budowanie e-nadzoru, reforma inspekcji farmaceutycznej, a także wdrażanie działań usprawniających wewnątrz organizacji oraz projekty udoskonalające system ochrony zdrowia, czytamy na stronie Głównego InspektoratuFarmaceutycznego.