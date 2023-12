Nowa minister Morawieckiego już wie, na co wyda odprawę! Dostanie prawie 18 tys.

Zapraszamy do oglądania

Ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski wraca do zdrowia: Wygrałem walkę z rakiem

Mateusz Morawiecki, jak i jego ministrowie, czekają na głosowanie w sprawie wotum nieufności. Tymczasem minister rolnictwa postanowiła opowiedzieć o swoich planach, jakie zamierza zrealizować jeszcze zanim do głosowania dojdzie.

- To jest okazja do wykazania się, do pokazania też swoich propozycji dla rolnictwa, które potrzebuje stabilności i rozwiązań systemowych, bo dopłaty wszystkiego nie rozwiążą – mówiła Anna Gembicka w Polsat News.

Szefowa resortu mówiła także o plamach wprowadzeniu rozporządzenia o zwiększeniu akcji kredytowych dla rolników. Mają to być kredyty na 2 proc. z dopłatą do odsetek z budżetu państwa. Zapewniała także, że rząd Mateusza Morawieckiego może wpłynąć na trwające protesty przewoźników oraz rolników na granicy polsko-ukraińskiej.

- Trzeba działać dwutorowo. Z jednej strony prowadzić rozmowy ze stroną ukraińską, a z drugiej walczyć o to na poziomie unijnym – stwierdziła.

Anna Gembicka odniosła się także do sprawy swojej odprawy, która będzie wynosić około 17,8 tys. zł, czyli jedną pensję. Szefowie resortów dostaną bowiem pełne wynagrodzenie za okres 14 dni pracy.

- Nie myślałam o tej odprawie i się nie orientowałam, ani ile ta odprawa ma wynosić, ani jaka jest procedura. Powiem szczerze, mam taki plan, żeby wesprzeć organizacje pozarządowe, organizacje charytatywne w moim regionie – stwierdziła.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka prezes PiS Jarosław Kaczyński:

Quiz Sprawdź swoją wiedzę na temat PiS! Pytanie 1 z 14 Kto założył partię Prawo i Sprawiedliwość? Kornel Morawiecki Lech i Jarosław Kaczyńscy Antoni Macierewicz Zbigniew Ziobro Dalej