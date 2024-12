"Giełda nazwisk jest znana z mediów już dobrze"

W zeszłym tygodniu Dariusz Wieczorek (Lewica) poinformował, że złożył rezygnację z funkcji ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Premier Tusk poinformował wówczas, że "z satysfakcją" przyjął tę decyzję Wieczorka.

Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik, pytany przez PAP, kto może zastąpić Wieczorka w resorcie nauki, wskazał, że "giełda nazwisk jest znana z mediów już dobrze". "W Lewicy nie brak świetnych kandydatów i kandydatek dzięki którym moglibyśmy pójść jeszcze bardziej do przodu w kwestii rozwoju polskiej nauki" - powiedział Michnik.

Zastrzegł, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. "Ogłosimy naszą decyzję na początku przyszłego roku" - poinformował.

Według doniesień medialnych, Wieczorka może zastąpić obecna radna m.st. Warszawy, zastępczyni szefa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk. Na giełdzie nazwisk wymieniane są też: Dorota Olko - do niedawna rzeczniczka partii Razem, a także obecny wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Tusk z satysfakcją przyjął decyzję o rezygnacji ministra Wieczorka

Dariusz Wieczorek poinformował w ub. czwartek, że złożył rezygnację z funkcji ministra edukacji. Tego samego dnia premier Donald Tusk powiedział, że z satysfakcją przyjął decyzję Dariusza Wieczorka o rezygnacji. Jak mówił szef rządu, Wieczorek "był lojalny i dość pracowity", ale za dużo było "takich nieszczególnych przypadków", jeśli chodzi o ministra nauki.

W ostatnim czasie media pisały o kilku sprawach, których bohaterem był Wieczorek. Portal WP.pl informował, że polityk nie wpisał w oświadczeniu majątkowym dwuhektarowej działki oraz wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych miejsca garażowego. Przywołano przy tym słowa Wieczorka, który tłumaczył, że miejsce garażowe wpisał w poprzednim oświadczeniu i myślał, że w najnowszym już nie musi. W reakcji na tekst minister opublikował na portalu X oświadczenie, w którym przeprosił za "nieumyślne błędy".

Ten sam serwis opisywał również sytuację, w której szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim Gabriela Fostiak informowała Wieczorka o nieprawidłowościach, do których, w jej ocenie, dochodzi na uczelni. Fostiak chciała pozostać anonimowa, ale polityk osobiście przekazał jej pisma rektorowi uczelni. Wieczorek zorganizował wówczas konferencję prasową, na której przekonywał, że Fostiak nie można uznać za sygnalistkę, a zakres jej skarg to kwestia bieżącego funkcjonowania uczelni. Przepraszając kobietę - "jeśli w jakikolwiek sposób poczuła się urażona" - mówił, że nie poda się z tego powodu do dymisji.

