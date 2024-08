Nominacje w sądach. Szybka akcja prezydenta Dudy

- Informujemy, że do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło 185 wniosków w zakresie mianowania na stanowisko asesora sądowego w sądach rejonowych - przekazała prezydencka kancelaria w komunikacie opublikowanym na swej stronie internetowej. Jak przekazano, po uzyskaniu wstępnej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy 30 lipca i 1 sierpnia, postanowienia w tej sprawie zostały przekazane do KPRM. - Postanowienia z kontrasygnatą Prezesa Rady Ministrów wróciły do Kancelarii Prezydenta RP w dniu 7 sierpnia 2024 r. po godz. 13.00 - czytamy w komunikacie.

Kancelaria przekazała ponadto, że prezydent, "mając na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwości i wychodząc naprzeciw prośbom kandydatów na asesorów sądowych wyznaczył najszybszy możliwy termin wręczenia nominacji asesorskich, czyli 9 sierpnia 2024 r.". KPRP przekazała również, że osobom, które nie będą w stanie pojawić się na uroczystości, ma zostać wyznaczony inny termin wręczenia nominacji.

Do szybkich nominacji odniósł się na portalu X (dawny Twitter) minister z kancelarii prezydenta, Andrzej Dera, który napisał: - Tak… bo premier przez tydzień nie był w stanie podpisać kontrasygnaty… a asesorzy nie mają zatrudnienia. Kto z asesorów nie podoła teraz, będzie dodatkowy termin… - odnosząc się tym samym do krótkiego czasu od wpłynięcia wniosków w zakresie mianowania na stanowisko asesora sądowego do wręczenia nominacji asesorskich. Do komentarza dodał zaś link prowadzący do tekstu na temat ekspresowych nominacji.

