"Nocna Zmiana". Studio zapłonęło od ostrych komentarzy!

Prowadzący skupili się nad bieżącymi wydarzeniemi politycznymi, głównie na powyborczych wnioskach, komentując wypowiedzi głównie liderów polskiej polityki. Biedrzycka z Oczkosiem zastanawiali się również razem z widzami kto, może startować w wyborach prezydenckich w przyszłym roku.

Małgorzata z Piaseczna dzwoniąc do studia pytała czy "jedną z neutralnych kandydatów PiS na prezydenta może być dziennikarka Dorota Gawryluk".

Dalej prowadzący zastanawiali się nad słabymi wynikami "Trzeciej Drogi" w wyborach do PE. W połączeniu do studia Pani Teresa z Zabrza stwierdziła, że "Szymon Hołownia powinien przeprowadzić szczerą rozmowę z Donaldem Tuskiem i powinien zweryfikować swoje myślenie żeby nie był kamieniem u nogi dla całej koalicji" - stwierdziła słuchaczka programu.

"Oczkoś i Biedrzycka to hejterzy Hołowni. Jesteście obrzydliwi"- napisała jedna z internautek, "Wyznawczyni proboszcza Hołowni z sekty Opus Dei?"- odpowiedziała inna.

Krzysztof z Kielc dzwoniący do studia, wskazywał, że polski system penitacjarny jest na wysokim poziomie co by, wskazywało, że Wąsik i Kamiński z więzienia trafili do europarlamentu.

"Co powodowalo wyborcami, że Wąsik i Kamiński dostali się do PE?" - zastanawiał się Pan Krzysztof na antenie programu. Później widz przeprosił, że "świętokrzyskie głosowało za pisiorami".

Dyskusja zeszła również na temat rozliczeń polityków z ich działań. Widzowie wskazywali na to, że oczekują twardych rozliczeń, a winni politycy powinni stanąć przed sądem. To tylko niektóre z wątków nowego programu "SE".

Nowy format wideo „Super Expressu” jest "publicystyką bez znieczulenia"

W każdą środę, o godz. 21 w „Nocnej zmianie” Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś komentować będą bieżące wydarzenia polityczne, ale bez "owijania w bawełnę" stąd też odważne opinie i cięte riposty są gwarantowane. Program emitowany jest na żywo, na kanale SE na YouTube oraz na stronie głównej SE.pl.

"Nocna zmiana. Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś" tworzony jest w interakcji z widzami, którzy mogą na bieżąco włączać się na żywo do dyskusji podczas telefonicznego połączenia, gdzie bez cenzury mogą wyrażać swoje opinie na tematy poruszane w studiu.

Kamila Biedrzycka to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych dziennikarek politycznych w Polsce. Od lat związana jest z „Super Expressem”, w którym prowadzi popularny i ceniony przez widzów poranny format wideo „Express Biedrzyckiej”.

Dr Mirosław Oczkoś jest z kolei jednym z najlepszych w kraju ekspertów od wizerunku i marketingu politycznego. Jest częstym gościem programów publicystycznych, m.in. właśnie „Expressu Biedrzyckiej”.

Program przygotowywany jest w nowoczesnej i multimedialnej oprawie oraz nowej odsłonie studia SE.