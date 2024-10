"Nocna zmiana": Kamila Biedrzycka i Mirosław Oczkoś podsumowują polityków

Pierwszy temat to przeprosiny Szymona Hołowni za tych, którzy zawiedli. Marszałkowi Sejmu chodziło o zbliżającą się rocznicę wyborów z 2023 roku. -Ludzie najęli 15 października (ub. roku) ekipę remontową. Minął rok, a ludzie często mają wrażenie, że ta ekipa nadal sprząta przed remontem. A to nie jest - po pierwsze - prawdziwy obraz tej ekipy, a po drugie - to nie tak powinno wyglądać. Tzn. ta ekipa powinna już remontować i my powinniśmy już czuć, że jest lepiej w domu - mówił marszałek Sejmu.

Mirosław Oczkoś oraz Kamila Biedrzycka przypomnieli również wypowiedź Donalda Tuska o ofiarach powodzi. - To jest oczywiście tragedia, ale chciałbym, aby to dotarło to tych wszystkich, którzy chcieli z tego robić brudną politykę, że to nikomu nie przyniosło żadnej ulgi szerzenie dezinformacji o setkach zabitych i ponurym działaniu rządu, które miało na celu ukryć te fakty. Mam nadzieję, że już definitywnie zamknęliśmy ten ponury rozdział w polskiej polityce, jakim były tego typu spekulacje i dezinformacje - ocenił premier.

