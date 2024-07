"Nocna zmiana": Kolejny program pod hasłem "Ulica czy zagranica"

Do studia zadzwoniła m.in. Pani Beata z Nowej Zelandii, która nawiązała do głosowania ws. depenalizacji aborcji, i wymieniła listę nazwisk polskich polityków, którzy głosowali przeciwko ustawie. Inna internautka skomnetowała: "Działania Giertycha to żenada. Powiedział że ws. kobiet nie będzie przeszkadzał. Powinien sobie uzmysłowić, że to przegrane głosowanie osłabia koalicję politycznie".

Anna z Rzymu zaapelowała o sprawdzenie sędziego, który wydał werdykt ws. Romanowskiego. "To on zaszkodził, a nie Giertych"-stwierdziła. Teresa z Zabrza oceniła, że to co zrobił Giertych jest straszne. Pani Iwona napisała w komentarzu: "Romanowski do celi trafi ale wcześniej będzie grał niewinnego meczennika".

Prowadzący również odnieśli się do ostatniego wystąpienia ojca Rydzyka na Jasnej Górze, który apelował o modlitwę za Romanowskiego. "Pan Rydzyk to oskarżyciel posiłkowy wyczytujący listę oskarżonych z rządu Zjednoczonej Prawicy?" - pytała jedna z internautek.

