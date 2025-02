i Autor: Marcin Gadomski/Super Express Donald Tusk spotkał się z Ursulą von der Leyen. Zapowiada deportacje cudzoziemców

Mamy się niepokoić?

Niespodziewane słowa Von der Leyen. UE musi zwiększyć wydatki na obronność

Unia Europejska staje obecnie przed koniecznością znacznego zwiększenia wydatków na obronność. Czy powinniśmy się tym niepokoić? Komisja Europejska zamierza stworzyć mechanizm, który to umożliwi. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiedziała podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że przedstawi propozycję "klauzuli ucieczki". Ma być to bezpośredni w pakcie stabilności. To właśnie dzięki niej kraje członkowskie będą mogły elastyczniej finansować wydatki militarne.