Niesiołowski wraca do Platformy Obywatelskiej! Niemal 10 lat przerwy

Hanna Gill-Piątek poinformowała na konferencji prasowej w sobotę 8 lutego o utworzeniu koła PO Łódź Centrum. Przedstawiła przy tym nowych członków koła, w których znalazł się Stefan Niesiołowski, który odszedł z Platformy Obywatelskiej aż dziewięć lat temu! Oprócz byłego wicemarszałka Sejmu, w łódzkim kole PO znaleźli się także wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak i Józef Woźniakowski, był wiceminister skarbu (w latach 2003-2004).

Niesiołowski zaznaczył, że wrócił do PO bo w partii może zdziałać więcej niż poza nią. Z Platformy Obywatelskiej odszedł we wrześniu w 2016 roku, współtworząc koło poselskie i stowarzyszenie Europejscy Demokraci, które współtworzyło partię Unia Europejskich Demokratów. Później występował głównie jako publicysta polityczny.

- To dla mnie wielki zaszczyt, żebym mógł jako członek PO walczyć o to, by nie utracić tego wielkiego skarbu, jakim jest wolność i demokracja odzyskana po ośmiu koszmarnych latach. Był to bardzo nieprzyjemny, antypatyczny, skorumpowany do szpiku kości system, kiedy złodzieje dorwali się do władzy i przez osiem lat swoje brudne, lepkie łapska wkładali do państwowej kasy - mówił Niesiołowski.

Polityk dodaje, że koalicja 15 października odniesie zwycięstwo dopiero po wygraniu wyborów prezydenckich. Dodał, że "nie czuje się pewnie" i koalicję czeka "ciężka walka o to, by utrzymać w Polsce ten poziom wolności i demokracji, który osiągnęliśmy".

Stefan Niesiołowski zawsze był znany z ostrych wypowiedzi. Tym razem skomentował wysokie wyniki Konfederacji w sondażach, jego zdaniem w Polsce "nacjonalizm podnosi parszywy łeb". Dowodem na to ma być 10 proc. dla Konfederacji, która zdaniem polityka głosi "coś, co się nie mieści w głowie - Polska bez Żydów".

Zdaniem Niesiołowskiego osoby głoszące takie poglądy powinny być skreślony z życia politycznego. Podobnie jak - jego zdaniem - "przekleństwo polskiej polityki", czyli Jarosław Kaczyński.

