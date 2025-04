Nieoficjalnie: Karol Nawrocki przyjmuje propozycję Trzaskowskiego ws. debaty w Końskich

Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdecydował, że chce debaty z Karolem Nawrockim, który niejednokrotnie wzywał go do wspólnych rozmów. Wezwał kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość do debaty. W środę (9 kwietnia) Rafał Trzaskowski opublikował nagranie na portalu X, w którym wezwał swojego głównego konkurenta w wyborach prezydenckich 2025 do debaty:

- Panie Karolu Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam. Tylko ostrzegam, trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Już w najbliższy piątek, o godz. 20, czekam na pana w Końskich. Wystarczy panu odwagi? - powiedział Trzaskowski.

Jak nieoficjalnie dowiedział się "Super Express" Nawrocki zgodzi się na debatę z Trzaskowskim i weźmie w niej udział.

Tusk komentuje doniesienia o debacie Trzaskowski-Nawrocki. Wbija szpilę w Kaczyńskiego

Do propozycji debaty między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim nawiązał też we wpisie na X premier Donald Tusk: - Rafał Trzaskowski zaproponował debatę Karolowi Nawrockiemu! Nie w Warszawie, w Końskich! Nie musiał. Podjął ryzyko, mimo wyraźnej przewagi w sondażach. Kaczyński zawsze uciekał przed starciem „jeden na jeden”. Czy jego kandydat też okaże się tchórzem? Zobaczymy już w piątek - napisał szef rządu.

Sonda Chciałbyś debatę: Rafał Trzaskowski - Karol Nawrocki? Tak Nie

Debata w Końskich - to już było!

W Końskich już raz była organizowana debata prezydencka, było to w 2020 roku. Wtedy organizowała ją sama Telewizja Polska, a do debaty zaproszeni zostali Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Jednak wówczas to kandydat KO zrezygnował w udziale w debacie, i zorganizował swoją debatę z dziennikarzami. Wtedy debata w Końskich była organizowana przed II turą wyborów, w studiu przygotowane było wówczas miejsce i dla Trzaskowskiego, które pozostało puste. Wielu komentatorów i polityków mówiło później, że odrzuceniem zaproszenia do debaty Trzaskowski przegrał wybory.