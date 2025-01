Nieoficjalnie: Gen. Dariusz Mendrala nowym szefem Inspektoratu Wsparcia?

Zapraszamy do oglądania

Kulisy skandalu z zagubionymi minami

W lipcu 2024 r. miało miejsce jedno z największych zaniedbań logistycznych w historii polskiej armii. Z magazynu amunicji w Hajnówce do składu w Mostach pod Szczecinem przewożono miny przeciwpancerne TM-62M. Jednak z powodu rażących błędów logistycznych, 40 skrzyń z 200 minami nie dotarło do celu. Przez 11 dni jeździły one po Polsce w cywilnym wagonie PKP. Ostatecznie odnaleziono je na bocznicy kolejowej pod magazynem IKEA Orla.

Hołownia ostro skomentował kontrowersje wokół obchodów w Auschwitz

Błyskawiczna reakcja ministra obrony

Po ujawnieniu tej kompromitującej sytuacji przez Onet, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz natychmiast odwołał gen. Artura Kępczyńskiego ze stanowiska. Zarzucił mu niewystarczające wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych zaniedbań. To zdecydowane działanie miało pokazać, że MON nie toleruje zaniedbań w bezpieczeństwie państwa.

Kim jest gen. Dariusz Mendrala?

Nieoficjalnie mówi się, że nowym szefem Inspektoratu zostanie gen. bryg. Dariusz Mendrala. To wojskowy z bogatym doświadczeniem:

Pełni funkcję dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP).

Jest pełnomocnikiem ministra obrony ds. inwestycji wynikających z Polsko-Amerykańskiej Umowy o Wzmocnionej Współpracy Obronnej (EDCA).

Posiada doświadczenie w zarządzaniu finansami i logistyką wojskową oraz nadzorze nad projektami infrastrukturalnymi NATO.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy oficjalnie obejmie stanowisko, ale według medialnych doniesień ma to nastąpić 23 stycznia 2025 roku.

Polska armia na cenzurowanym. Co dalej?

Skandal z zagubionymi minami przeciwpancernymi obnażył poważne braki w systemie bezpieczeństwa logistycznego polskiej armii. Nowy dowódca Inspektoratu Wsparcia będzie musiał szybko wprowadzić zmiany, które poprawią:

Bezpieczeństwo transportu amunicji i materiałów niebezpiecznych.

Procedury nadzoru logistycznego.

Kontrolę wewnętrzną w strukturach armii.

Eksperci podkreślają, że zaniedbania mogły zagrozić bezpieczeństwu nie tylko wojska, ale i cywilów. W NATO takie przypadki mogą podważać wiarygodność Polski jako partnera w sojuszu obronnym.

Czy zmiana na stanowisku wystarczy?

Pojawiają się pytania, czy powołanie nowego szefa Inspektoratu Wsparcia rozwiąże problemy systemowe. Opozycja i część opinii publicznej domaga się przeprowadzenia audytu w Siłach Zbrojnych i wprowadzenia systemowych reform.

Nowy szef będzie musiał nie tylko uspokoić nastroje, ale też odbudować zaufanie do bezpieczeństwa armii. Czy gen. Mendrala jest gotowy na to wyzwanie?

