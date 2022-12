Nieoficjalne: współpracownicy prezydenta komentują Patrioty od Niemiec

Zaoferowanie rozmieszczenia dodatkowych wyrzutni rakiet Patriot zostało z entuzjazmem przyjęte przez ministra obrony narodowej i wicepremiera Mariusza Błaszczaka. Ten jednak, po kolejnych ostrzałach Ukrainy dokonanych przez Rosję, zaproponował Niemcom, by rakiety zostały przekazane okupowanemu krajowi. Odpowiedź była jasna: rakiety Patriot są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO i muszą zostać rozmieszczone na terenie państw członkowskich, a umieszczenie ich w kraju spoza sojuszu wymagałoby poważnej narady. Nieoficjalnie na ten temat wypowiedzieli się współpracownicy Andrzeja Dudy. - Stanowisko niemieckiego ministerstwa obrony jest zrozumiałe, było łatwe do przewidzenia – cytuje ich stanowisko RMF FM. Według portalu RMF24, decyzja Niemiec była łatwa do przewidzenia, a polski prezydent rozumie argumenty przedstawione przez naszych zachodnich sąsiadów. Podobno mówi się, ze nawet osoby w Kancelarii Prezydenta nie do końca rozumieją zmianę stanowiska polskiego rządu w sprawie rakiet Patriot. Na oficjalne stanowisko trzeba jeszcze poczekać.

