Oficjalne doniesienia o wyborach w Polsce 2050. Co ustalono?

W Polsce 2050 dojdzie do drugiej tury wyborów na lidera, w której zmierzą się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Zwycięzca wyborów otrzyma rekomendację partii na stanowisko wicepremiera.

Pierwsza tura zakończyła się zwycięstwem Pełczyńskiej-Nałęcz, jednak problemy techniczne wymusiły zmiany w harmonogramie.

Kto ostatecznie stanie na czele partii i zostanie kandydatem na wicepremiera? Dowiedz się więcej!

W poniedziałek 19 stycznia, po godzinie 18:00, Rada Krajowa Polski 2050 wznowiła przerwane obrady, które rozpoczęły się w nocy z piątku na sobotę. Głównym celem spotkania było rozstrzygnięcie, czy należy powtórzyć drugą turę unieważnionych tydzień wcześniej wyborów na przewodniczącego, czy też ogłosić zupełnie nowy proces wyborczy.

Biuro prasowe partii przekazało Polskiej Agencji Prasowej informację, że Rada zdecydowała o ponownym przeprowadzeniu drugiej tury wyborów, ustalając termin jej zakończenia na 31 stycznia bieżącego roku. W rywalizacji o stanowisko przewodniczącego partii zmierzą się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. Dodatkowo, w oświadczeniu zaznaczono, że Rada Krajowa zbierze się ponownie do 7 lutego br. Celem tego posiedzenia będzie uzupełnienie składu Zarządu Krajowego partii.

Przebieg pierwszej tury i problemy techniczne

W pierwszej turze wyborów na lidera Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, zdobyła 277 głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu, z wynikiem 131 głosów. W wyborach wzięło udział ponad 800 delegatów partyjnych.

Druga tura wyborów, która miała odbyć się dwa dni później, została odwołana z powodu problemów technicznych z systemem głosowania online. Początkowo frakcja Szymona Hołowni nawoływała do powtórzenia całych wyborów, jednak według informacji Wirtualnej Polski, partia zdecydowała o przeprowadzeniu jedynie ponownej drugiej tury.

