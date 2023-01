Odpowiedź rządu Niemiec ws. reparacji wojennych

O odpowiedzi udzielonej przez Niemcy poinformował 3 stycznia polski MSZ. "W dniu 28 grudnia 2022 roku MSZ RFN udzielił odpowiedzi na notę MSZ RP z dnia 3 października 2022 r. Nota została dostarczona do polskiego MSZ w dniu 3 stycznia 2023 r. Według rządu RFN, sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd RFN nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie" – taki komunikat przekazał resort polskiej dyplomacji.

Przekaz poszedł w świat! Polska walczy o reparacje wojenne od Niemiec

Polska wciąż będzie walczyła o reparacje za straty wojenne

Co na to strona polska, która domaga się gigantycznych odszkodowań? "Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie kontynuował wysiłki zmierzające do uregulowania należności wynikających z niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podejście Niemiec do kwestii reparacji było znane od dawna. We wrześniu 2022 r. wypowiedział się w tej sprawie rzecznik niemieckiego MSZ: - Sprawa reparacji dla Polski została zamknięta - stwierdził, komentując opublikowany przez Polskę raport strat, spowodowanych przez Niemcy podczas II wojny światowej.

Kaczyński o reparacjach: Nie możemy się zgodzić, że 70 państwom wypłacili reperacje, a nam nie

Polska podsumowała wartość strat i zniszczeń na 6,2 biliona złotych i zapowiedziała starania o uzyskanie od Niemiec reparacji. Szczególnie dużo o reparacjach mówi Jarosław Kaczyński, który od lat podejmuje ich temat w debacie publicznej. Reparacje były jednym z wiodących tematów jego spotkań z mieszkańcami i wyborcami w ubiegłym roku. I tak np. podczas spotkania w Żywcu prezes Kaczyński mówił tak: - Skoro nam nie wypłacono odszkodowań za II wojnę światową, to znaczy, że nas wolno nawet mordować - stwierdził Kaczyński w Żywcu. Jak dodał prezes PiS, Niemcy powinni zasiąść do stołu i "podjąć rokowania". - Nie możemy się zgodzić, żeby tym 70 państwom oni wypłacili odszkodowania, a nam nie. Tylko z braku szacunku do siebie może wynikać taka postawa. To potrwa, ale przy determinacji z naszej strony, odniesiemy sukces - mówił Kaczyński.

