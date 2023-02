Niemcy rozpoczną szkolenie ukraińskich żołnierzy. Rosja może się bać?

Już niedługo, bo w połowie przyszłego tygodnia, ukraińscy żołnierze dostaną szybkie i intensywne szkolenie. Będą trenować na na poligonie w Munster w Dolnej Saksonii. - Bundeswehra planuje swoiste turbo szkolenie dla ukraińskich żołnierzy, z których część pochodzi bezpośrednio z linii frontu w okolicach miejscowości Bachmut" - informuje w sobotę portal. "W ciągu zaledwie sześciu do ośmiu tygodni mają nauczyć się podstaw obsługi skomplikowanego systemu uzbrojenia, przećwiczone ma być także współdziałanie czołgów bojowych Leopard i bojowego wozu piechoty Marder. Ze względu na brak czasu można uczyć tylko podstaw – podaje niemiecki „Spiegel”. Warto zaznaczyć, że już ukraińskie jednostki są szkolone w Saksonii ba bojowym wozie piechoty Marder. Po szkoleniu żołnierze i czołgi wrócą do Ukrainy prawdopodobnie do końca marca. Jak informuje „Spiegiel”, tylko w lutym przeszkolono już 1500 żołnierzy z Ukrainy między innymi na systemie przeciwlotniczy Gepard czy Panzerhaubitze 2000. Oba zostały przekazane naszym wschodnim sąsiadom przez Niemcy. Czy to wystarczy, by pokonać Rosję? Trudno powiedzieć, ale na pewno każda dodatkowa pomoc jest dla Ukrainy bardzo cenna i pomaga jej lepiej się bronić przed okupantem.

