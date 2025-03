Niemcy odsyłają nam migrantów. Polityk PiS mówi, że powinniśmy zamknąć granicę

Readmisja to w największym uproszczeniu odsyłanie imigrantów do kraju z którego przybyli. Za rozpatrzenie wniosku o azyl odpowiedzialne jest to państwo, do którego obcokrajowiec trafił w pierwszej kolejności. Wielokrotnie wyższa od readmisji jest liczba osób zawracanych na samej polsko – niemieckiej granicy. Bo Berlin już w 2023 roku wprowadził wyrywkowe kontrole i służby naszego sąsiada każdego miesiąca każą kilku tysiącem osób bez odpowiednich dokumentów wracać za Odrę. Zdaniem byłego wiceszefa polskiej dyplomacji Szymona Szynkowskiego vel Sęka (42 l.) brakuje właściwej reakcji na politykę Niemiec. - To oczywiste że nie ma właściwej reakcji na politykę Niemiec, które ze względu na błędy popełnione w przeszłości dzisiaj nie radzą sobie z migracją i próbują się podzielić problemami z Polską. Powinniśmy na to zdecydowanie reagować, natychmiast przywrócić kontrole z Niemcami, skoro oni wprowadzili je po swojej stronie. Stosować zdecydowaną politykę weryfikacji prób readmisji. Z dobrych relacji Tuska z Niemcami dla Polski nie wynika niestety absolutnie nic dobrego. – mówi polityk PiS.

