Niemcy i Francja były na początku wojny za Rosją. Teza ważnego polityka PSL wbija w fotel

Marek Sawicki mówił między innymi o Wołyniu. Przypominał, przed zbliżającą się, 80-tą rocznicą, rzezi wołyńskiej, że Ukraina ciągle nie rozliczyła się z niezwykle dla nas bolesną przeszłością. -Bezinteresownie tej pomocy żeśmy im udzielili, natomiast oni powinni zastanowić się nad tym, czy ten mit założycielski Bandery jest dla nich ważniejszy, niż dzisiaj demokratyczna, niepodległa, wolna Ukraina, która mając partnerstwo z Polską stanowi o sile także całej Europy - mówił gość "Sedna Sprawy". Po chwili Sawicki rozwinął swoją wypowiedź - Natomiast być może Ukraina wybierze inny kierunek. Przecież jeszcze na początku wojny, półtora roku temu, Francja była zdecydowanie po stronie Rosji, Niemcy były zdecydowanie po stronie Rosji. Gdyby Stany Zjednoczone w listopadzie 2021 roku nie zdecydowały o powrocie na podstawie informacji ich wywiadu, co się dzieje w Rosji w stosunku do Ukrainy, to mielibyśmy w 3 tygodnie pozamiataną całą Ukrainę. I dziś byłby tam promoskiewski rząd w Kijowie. Wcale palcem nie kiwnęłaby ani Francja, ani Niemcy - podkreślał jeden z najbardziej doświadczonych parlamentarzystów.

Polecamy całą rozmowę z Markiem Sawickim, także na temat niedzielnego marszu i komisji do spraw rosyjskich wpływów.

M. SAWICKI: NA POCZĄTKU WOJNY NIEMCY I FRANCJA BYŁY PO STRONIE ROSJI