Niedzielski nie wytrzymał! Poszło o pomysły Konfederacji na służbę zdrowia. "To już nie zabawa na piwie, ale poważne zagrożenie dla polskich pacjentów"

Konrad Berkowicz został zapytany o pomysł wprowadzenia bonu zdrowotnego. Na czym ma to polegać i czym ma być bon zdrowotny? To pomysł Konfederacji, który ma być propozycją kończącą z monopolem NFZ i wymuszeniem konkurencję na rynku usług medycznych. Prywatni u publiczni ubezpieczyciele mieliby konkurować o pacjenta. Berkowicz w Polsat News został zapytany o konkrety dotyczące bonu zdrowotnego. Polityk ocenił, że to wywoła konkurencję na rynku i na niego wpłynie, „obniżając ceny o ten bon”. W stronę posła padło pytanie, czy w takim razie osoby chorujące np. na raka czy też ktoś potrzebujący skomplikowanych operacji będzie musiał sam opłacać to sama, czy będzie mogła liczyć na wsparcie państwa, Berkowicz ocenił: - Teraz jest mnóstwo schorzeń, których państwo nie finansuje, bo marnotrawi nasze pieniądze. Mamy więc całą masę zbiórek publicznych w internecie dla chorych dzieci, którymi państwo nie jest w stanie się zająć.

I dodał: - Dlatego od wielu lat istnieje taki wynalazek w systemie prawno-ekonomicznym, jak ubezpieczenie. W tym momencie państwo jest ubezpieczycielem, czyli my wszyscy żyrujemy ubezpieczenia zdrowotne. Na rynku normalnym i prywatnym istnieją ubezpieczenia, które nie są tak, jak teraz stratne, bo jest nieuczciwa konkurencja ze strony państwa – ubezpieczenia działają dokładnie tak samo, jak składka zdrowotna, tylko efektywniej. Ludzie składają się do ubezpieczyciela, oczekując różnych interwencji finansowych. Po czym dodał, że "każdy jest kowalem swojego losu". Bon zdrowotny ma wynieść niewiele ponad 4 tysiące złotych, a konkretnie 4340 zł.

Wypowiedź posła i sam pomysł o bonie skomentował w mocnych słowach minister zdrowia, Adam Niedzielski, który na Twitterze napisał: - Już wiemy, że @KONFEDERACJA_ wyklucza leczenie chorób onkologicznych - średni koszt na jednego z 2,21 mln pacjentów to 7,1 tys zł rocznie. A dzieci z chorobami rzadkimi-mają same płacić? To już nie zabawa na piwie ze @SlawomirMentzen ale poważne zagrożenie dla polskich pacjentów - ocenił Niedzielski.

