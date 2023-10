Brytyjskie myśliwce Typhoon już są na polskim niebie. "Budzą przerażenie". To wiadomość dla Putina

Wybory 2023 nieubłaganie się zbliżają, a kampania wyborcza nabiera coraz bardziej zawrotnego tempa. Nic dziwnego, że poparcie dla poszczególnych ugrupowań może się zmieniać z dnia na dzień! Najlepszym przykładem jest najnowszy sondaż United Surveys przeprowadzony dla Wirtualnej Polski, w którym sprawdzono, jak obecnie chcą głosować Polacy.

Na pierwszym miejscu znalazło się PiS z wynikiem 32,3 proc. poparcia, notując 1,5 pkt. proc. straty w porównaniu do poprzedniego badania. Drugie miejsce zajmuje KO, na które chce głosować 26,4 proc. osób czyli o 1,7 pkt. proc. mniej. Trzecie miejsce ,może okazać się sporym zaskoczeniem. To Trzecia Droga poparciem 12,1 proc., która zanotowała imponujący wzrost o 3,1 pkt. proc. poparcia.

Poza podium znalazła się Konfederacja z wynikiem 9 proc. co daje wzrost o 0,2 pkt. proc. Dalej jest Lewica z poparciem rzędu 81, proc i spadkiem o 0,6 pkt. proc. Do Sejmu nie weszliby Bezpartyjny Samorządowcy, którzy zdobyli 3,6 proc., czyli tyle samo, co w poprzednim badaniu. 0 proc. respondentów wskazało Polska Jest Jedna. Z kolei 8,5 proc. Nie wie, na kogo chciałaby głosować.

Warto jednak pamiętać, że sytuacja na polskiej scenie politycznej jest dynamiczna i wszystko może się zmienić jeszcze przed wyborami 2023.

