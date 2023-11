Niebywały brak kultury pod Wawelem. Radny z PiS zwyzywał manifestantów

Skandaliczne zachowanie radnego

Radny PiS przygotował baner z napisem: "Jarosław, witamy Cię na Wawelu". Jak opisuje sprawę Gazeta Wyborcza, Majdzika zdenerwowała grupa manifestantów z tęczową flagą. Zaczął skandować raz — Raz sierpem, raz młotem tęczową hołotę, po czym posypały się epitety: "Małpoludzie, anty-Polaku, bo się zaraz posikasz", "tęczówka-zboczeniówka".

Radny PiS miał po chwili stwierdzić, że "Polacy zostali oszukani w wyborach, bo lokalne wyborcze miały być czynne do godz. 21, a były do godz. 3 w nocy".

Gazeta zauważa, że policja nie reagowała, a sił policyjnych do ochrony było zdecydowanie mniej niż dotychczas. Razem z Kaczyńskim na Wawel przyjechał Ryszard Terlecki, Mariusz Błaszczak, Beata Szydło i Jacek Osuch.

Prezes PiS przyjeżdża co miesiąc na grób brata i jego żony pochowanych w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów gdzie zostali pochowani 18 kwietnia 2010 r. po katastrofie smoleńskiej. Za każdym razem witają go przeciwnicy. Często dochodziło do przepychanek z policją. Również w Warszawie dochodzi często do incydentów w trakcie miesięcznic katastrofy smoleńskiej.

W październiku tego roku Lotna Brygada Opozycji zorganizowała happening podczas, którego przebrali się za czarownice z Łysej Góry, nawiązując do kandydatury Kaczyńskiego ze świętokrzyskiego. Wówczas prezesowi PiS puściły nerwy, próbował zniszczyć wieniec z napisem: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. Stop kreowaniu fałszywych bohaterów!".

CZY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ISTNIEJE? PROF. CHMAJ: PRZYŁĘBSKA NIE WYKAZUJE SIĘ WIEDZĄ PRAWNICZĄ | DUDEK O POLITYCE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.