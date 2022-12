Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Nie żyje Tomasz Nowakowski, były wiceminister rozwoju regionalnego. Miał 48 lat

Zmarł Tomasz Nowakowski, prawnik, menadżer i urzędnik. Nowakowski był sekretarzem i sekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, a także wiceministrem rozwoju regionalnego. Przez 10 lat Tomasz Nowakowski był związany z Orange Polska. Wiadomość o śmierci Tomasza Nowakowskiego pojawiła się w sobotę 3 grudnia.

Jedną z osób, która pożegnała zmarłego była europosłanka Róża Thun: - Bardzo smutna wiadomość że umarł Tomasz Nowakowski. Mądry, wykształcony, pracowity, dyskretny, życzliwy, zaangażowany Tomku! Pamiętam jak jeździliśmy po Polsce przed referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej i Ty znałeś odpowiedzi na najtrudniejsze pytania z licznych sal na licznych spotkaniach i burzliwych tematach - napisała polityczka. - Pamiętam Cię w zespole negocjacyjnym ministra Jana Kułakowskiego i on wiedział, że ma w Tobie solidne wsparcie. Pamiętam Cię jako szefa UKiE i Twoją znakomitą robotę. Byłeś szanowanym, cenionym specjalistą i patriotą myślącym o bezpiecznej przyszłości Polski w Unii Europejskiej. (...) Przez lata dzielnie walczyłeś i bez narzekania znosiłeś chorobę. Bardzo, bardzo smutno, że Cię z nami nie ma. Do zobaczenia, Drogi Tomku! - dodała w poruszających słowach europosłanka.

Wiadomość o śmierci skomentował też ekonomista Tomasz Misiak: - Z ogromnym bólem i smutkiem muszę poinformować, że zmarł wspaniały człowiek Tomasz Nowakowski Osoba o pięknej duszy, wielkim sercu i wspaniałym charakterze. Na wskroś uczciwa i dobra. Przyjaciel i druh na trudnej drodze życia - napisał na Twitterze.

Kim był Tomasz Nowakowski?

Tomasz Nowakowski był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowego Studium Prawa Francuskiego i Europejskiego. Studiował także na Uniwersytecie w Poiters we Francji. W latach 1993-2007 pracował w administracji publicznej, w tym czasie zajmował się sprawami integracji europejskiej i polityką spójności. W latach 2004-2007 był podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, a także sekretarzem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Był też szefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2005-2007 pełnił również funkcję wiceministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.