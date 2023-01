Nie żyje Piotra Waśko, poseł PO, burmistrz Wielenia i radny

Żałoba w Platformie Obywatelskiej. Nie żyje Piotr Waśko, były poseł PO i radny. W Wielkopolsce był on bardzo popularny. W 2005 roku po raz pierwszy próbował dostać się do Sejmu. Wtedy się nie udało. Dwa lata później, po skróceniu kadencji Sejmu, Piotr Waśko uzyskał już mandat posła. Zanim wszedł do ogólnokrajowej polityki, polityk PO przez sześć lat był burmistrzem Wielenia. W 2014 roku ponownie ubiegał się o ten urząd. Tym razem bez powodzenia. Śmierć Piotra Waśki to wielki cios dla wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej. - Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas były poseł Piotr Waśko. Żegnaj Przyjacielu. RIP - napisał Waldy Dzikowski. Na jego wpis zareagowało wielu polityków PO, wyrażając szacunek zmarłemu. Odejście kolegi mocno przeżyła współpracująca z nim senator Jadwiga Rotnicka. - Zmarł Piotr Waśko. Nasz serdeczny kolega z wielkopolskiej PO, razem w 2007 roku zaczynaliśmy przygodę z Parlamentem, a wcześniej Burmistrz Wielenia. Piotrze, za szybko... Wyrazy współczucia dla najbliższych - napisała poruszona parlamentarzystka.

Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas były poseł Piotr Waśko. Żegnaj Przyjacielu. RIP pic.twitter.com/SzZHodligE— Waldy Dzikowski (@waldydzikowski) January 29, 2023

Zmarł Piotr Waśko. Nasz serdeczny kolega z @PO_Wielkopolska, razem w 2007 roku zaczynaliśmy przygodę z Parlamentem, a wcześniej Burmistrz Wielenia. Piotrze za szybko... Wyrazy współczucia dla najbliższych.— Jadwiga Rotnicka (@JRotnicka) January 29, 2023