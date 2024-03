Nie brakuje sporów między prezydentem i premierem. Polacy ocenili współpracę Dudy z Tuskiem

Hołownia komentuje akcję służb w domu Ziobry. Oto, co ujawnił

o co chodzi?

Polacy ocenili współpracę prezydenta z premierem

Odkąd okazało się, że władzę w Polsce przejmie koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, a premierem utworzonego przez nią rządu będzie Donald Tusk, wszyscy zastanawiali się, jak ułoży się współpraca szefa rządu z prezydentem. Od 13 grudnia, odkąd Donald Tusk oficjalnie został szefem rządu, nie brakowało napięć z relacjach z Pałacem Prezydenckim. Jak jako obywatele oceniamy relacje prezydenta i premiera? 52 proc. ankietowanych przez Instytut Badań Pollster uważa, że są one złe. Z kolei 40 proc. twierdzi, że neutralne.

Tusk coraz bliżej Dudy. Dwóch polityków jest lepszych

Jak oceniasz relacje między Prezydentem Andrzejem Dudą i Premierem Donaldem Tuskiem po wspólnej wizycie w USA?

i Autor: SE

Interes Polski nie łączy polityków

- Rację mają ci, którzy uważają, że te relacje są złe. Prezydenta Dudę i premiera Tuska dzieli wszystko: pogląd, interesy oraz plany. Powinna ich łączyć Polska, ale w naszym kraju wszystko upartyjnione – mówi nam prof. Kazimierz Kik, politolog. - Prezydenta i premiera na chwilę zjednoczyła wspólna wizyta u Joe Bidena, ale to był incydent. W dodatku zainicjowany przez Amerykanów, którzy wykorzystali go do własnych celów politycznych. Za oceanem jest 9 mln Polaków, dlatego tamtejsi politycy zabiegają o ich głosy – tłumaczy ekspert.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 16-17 marca 2024 roku metodą CAWI na próbie 1072 dorosłych Polaków.

Wieczorny Express - Korwin-Mikke Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.