Nepotyzm czy nagonka? Awans żony ministra Wieczorka pod lupą

Awans żony ministra i zmiana przepisów

Czy na Uniwersytecie Szczecińskim doszło do ustawionego awansu? Dziennikarze „Wirtualnej Polski” ujawnili, że po objęciu stanowiska przez ministra nauki Dariusza Wieczorka zmieniono regulamin uczelni. Dzięki temu jego żona, Beata Mikołajewska-Wieczorek, została dyrektorką Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności (CEMiI). Wcześniej nie mogła objąć tego stanowiska, bo nie miała stopnia doktora. Czy to tylko zbieg okoliczności?

Wieczorek: „Nie ma żadnej afery!”

Dariusz Wieczorek nie zamierza milczeć. W rozmowie z PAP stanowczo zaprzeczył zarzutom: „Nie ma tutaj żadnej afery! Porządkuję polską naukę i chyba to się komuś nie podoba” – skomentował. Minister przekonuje, że jego żona pracuje na uczelni od 2021 roku, a cała sprawa to medialny atak.

Żona ministra ma dość – szykuje pozew?

Wieczorek nie kryje, że medialne doniesienia są ciosem dla jego żony. „Najbardziej mi żal żony, która strasznie to przeżywa” – przyznał. Dodał, że Beata Mikołajewska-Wieczorek rozważa skierowanie sprawy do sądu. Czy to zapowiedź ostrej batalii o dobre imię?

Dziennikarze wytknęli również, że awans Mikołajewskiej-Wieczorek zbiegł się z powołaniem do ministerialnej Komisji Ewaluacji Nauki Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej, żony rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieczorek odpowiada krótko: „To bzdura!”. Przypomina, że żona rektora była ekspertem MEN jeszcze za czasów Jarosława Gowina i Przemysława Czarnka.

Manipulacja czy prawda? Uczelnia broni awansu

Uniwersytet Szczeciński wydał oświadczenie, w którym broni Beaty Mikołajewskiej-Wieczorek: „Nadużyciem jest sugerowanie, że otrzymała stanowisko dzięki rodzinnym powiązaniom” – napisało Kolegium Rektorskie. Uczelnia tłumaczy, że zmiana regulaminu była konieczna z uwagi na nowy profil działalności Centrum.

Sprawa awansu żony ministra nauki pokazuje, jak cienka jest granica między przypadkiem a nepotyzmem. Czy Dariusz Wieczorek faktycznie „porządkuje polską naukę”, czy może to kolejny przykład układów na szczytach władzy? Jedno jest pewne – sprawa nie ucichnie zbyt szybko.

