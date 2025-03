Nawrocki zebrał 1,3 mln podpisów. Więcej niż Rafał Trzaskowski

1,3 mln podpisów poparcia dla Nawrockiego

Karol Nawrocki jest piątym, zgłoszonym w PKW kandydatem w wyborach prezydenckich. Jego komitet przyniósł do Komisji kilkadziesiąt kartonów z wymaganymi przez prawo podpisami poparcia. - Jest nas naprawdę wielu, którzy liczą, że Polska będzie bezpieczna i będzie mogła stać się także miejscem dobrobytu, będzie się rozwijać. Te ponad 1 mln 300 tys. osób, które złożyło swoje podpisy pod listami poparcia, jest dowodem na to, że jest nas wielu zdeterminowanych, aby iść do zwycięstwa w wyborach 18 maja - powiedział Nawrocki. Do zarejestrowania kandydata potrzeba 100 tys. zł.

Zażarta walka o II turę wyborów prezydenckich! Karol Nawrocki nie ma powodów do radości

Kandydat PiS jest pewny zwycięstwa

- Naprawdę daje to wielką energię do tego, aby zwyciężyć te wybory. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że te wybory zostaną zwyciężone; wygra dobro - Polska bezpieczna, Polska dobrobytu, Polska rozwijająca się - mówił Nawrocki. - Zebraliśmy najwięcej podpisów, będziemy też mieli najwięcej głosów 18 maja - dodał. Podziękował też każdemu, kto podpisał się pod jego kandydaturą, bo - jak mówił - wiadomo, że "akt złożenia swojego podpisu pod kandydaturą jest wyraźnym aktem poparcia i kandydata, ale też wyrazem determinacji od tego, by iść w kierunku naszego wspólnego zwycięstwa".

Express Biedrzyckiej - Ryszaer Kalisz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.