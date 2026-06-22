Nawrocki wywraca stolik?! Biedroń grzmi: "Mamy najgorsze relacje z Ukrainą w całej UE"

W rozmowie z Kamilą Biedrzycką w „Expressie Biedrzyckiej” europoseł Robert Biedroń ostro skomentował kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, oceniając, że Polska ma obecnie najgorsze stosunki z Kijowem w całej UE. Polityk skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za „wywracanie stolika” oraz emocjonalną politykę historyczną. W drugiej części rozmowy Biedroń odnosi się do afery w warszawskim Szpitalu Południowym, piętnując partyjne upolitycznienie spółek komunalnych przez Koalicję Obywatelską.