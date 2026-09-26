Prezydent Karol Nawrocki wciąż odmawia przyjęcia ślubowania od Macieja Berka, wybranego przez Sejm do TK, kwestionując jego kwalifikacje zawodowe.

Spór zaostrzył się po ujawnieniu wpisu "nie wykonuje zawodu" w rejestrze radców prawnych, co Berek tłumaczy decyzją podjętą po wyborze.

Kto ma rację w tej polityczno-prawnej batalii i czy prezydent może blokować wybór Sejmu? Dowiedz się, co o tym myślą eksperci i jak może skończyć się ten impas!

Maciej Berek został 4 września wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jednak do tej pory nie złożył ślubowania przed Karolem Nawrockim. Powodem sporu są wątpliwości dotyczące spełnienia przez niego wymogów formalnych. Jak opisuje „Wprost”, chodzi przede wszystkim o warunek 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego. W sprawie do Kancelarii Sejmu pisma kierował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, podczas gdy szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec przekonywał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Berek złożył ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.

Stanowisko prezydenta tłumaczył jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Jak podkreślał, wybrany przez Sejm sędzia musi spełnić wszystkie wymagania formalne, w tym dotyczące stażu zawodowego. Przyjęcie ślubowania przez prezydenta oznaczałoby – według Leśkiewicza – potwierdzenie, że wybór odbył się zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami.

Nowy dokument w sprawie Berka. „Nie wykonuje zawodu”

Teraz do sporu doszedł nowy wątek. Jak informuje „Wprost”, stowarzyszenie Prawnicy dla Polski opublikowało w mediach społecznościowych dokumenty dotyczące statusu zawodowego Macieja Berka. Wśród nich znalazło się zaświadczenie dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z 3 września 2026 roku.

Stowarzyszenie zasugerowało, że dokument może świadczyć o niespełnieniu przez Berka wymogów formalnych koniecznych do objęcia stanowiska sędziego TK. Pokazano również wynik wyszukiwania w internetowym Rejestrze Radców Prawnych. Przy nazwisku Berka widnieje informacja: „nie wykonuje zawodu”.

Ten zapis nie pozostał bez odpowiedzi. Berek wyjaśnił, że jego obecny status wynika z decyzji podjętej już po wyborze przez Sejm.

Maciej Berek odpowiada. Wyjaśnił, skąd taki wpis

Maciej Berek przekazał, że po wyborze na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przestał wykonywać zawód radcy prawnego. To właśnie dlatego w rejestrze widnieje obecnie taki status.

Taki jest mój aktualny status w rejestrze do czasu skreślenia z listy radców prawnych (co wymaga dec. OIRP) – wyjaśnił.

Berek wcześniej przedstawił również zaświadczenie samorządu radcowskiego dotyczące swojej zawodowej przeszłości. Wynika z niego, że uprawnienia radcy prawnego posiada od 2002 roku. Wykonywanie zawodu zgłosił w latach 2006–2009, a następnie ponownie od sierpnia 2012 roku. Sam zainteresowany przekonuje, że nie ma podstaw do kwestionowania jego uprawnień i po wyborze przez Sejm deklarował, że doprowadzi do złożenia ślubowania.

Nawrocki kontra Berek. Prezes NRA zabrał głos

W spór włączył się także prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. W rozmowie z „Wprost” zwrócił uwagę na zakres uprawnień prezydenta po dokonaniu wyboru sędziego przez Sejm.

Faktem jest, że Sejm dokonał wyboru Macieja Berka, a prezydent nie ma kompetencji ani do zatwierdzania, ani do podważania tej decyzji. Obowiązujące przepisy nie przewidują również odrębnego trybu zaskarżenia uchwały Sejmu w tej sprawie – powiedział Rosati.

. @PRAWNICYdlaPOL naprawdę nikt z Was nie wpadł na to, że po wybraniu mnie przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zaprzestalem wykonywania zawodu radcy prawnego? I taki jest mój aktualny status w rejestrze do czasu skreślenia z listy radców prawnych (co wymaga dec.… https://t.co/ig8VIBC2kx— Maciej Berek (@MaciejBerek) September 26, 2026

Na razie spór pozostaje więc nierozstrzygnięty. Z jednej strony Pałac Prezydencki podnosi kwestię wymogów formalnych dotyczących stażu zawodowego, z drugiej Maciej Berek przedstawia dokumenty i argumentuje, że spełnia warunki do objęcia stanowiska. Nowe materiały opublikowane w sieci nie zakończyły tej dyskusji. Wręcz przeciwnie – wpis „nie wykonuje zawodu” stał się kolejnym punktem konfliktu wokół jego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego.