Nawrocki apeluje o obronę wartości po zabójstwie Charliego Kirka. „To podważa podstawy demokracji!”

Prezydent Karol Nawrocki skomentował zabójstwo Charliego Kirka w USA

Podkreślił, że zbrodnia z powodów politycznych podważa fundamenty demokracji

Wezwał do obrony wspólnych wartości i złożył kondolencje rodzinie ofiary

„Jego przesłanie rezonuje dziś jeszcze mocniej” – napisał Nawrocki

W USA trwa debata o bezpieczeństwie polityków i narastającej przemocy

„Zabójstwo motywowane polityką to cios w demokrację”

Prezydent RP zaznaczył, że każdy akt agresji powinien spotkać się ze stanowczym potępieniem, ale zabójstwo na tle politycznym jest czymś wyjątkowo groźnym. Jego zdaniem taki czyn podważa sens debaty publicznej i osłabia zaufanie do demokratycznych instytucji.

„Każdy akt agresji zasługuje na potępienie. Jednak zabójstwo młodego mężczyzny, męża i ojca, z powodu różnic politycznych budzi najgłębszy sprzeciw i podważa same podstawy demokracji” – napisał Nawrocki na platformie X.

Hołd dla Charliego Kirka

Karol Nawrocki przypomniał, że Kirk przez lata publicznie bronił wartości, które – jak podkreślił – są bliskie zarówno Amerykanom, jak i Polakom.

„Charlie Kirk odważnie bronił wartości cenionych przez nasze narody. Jego przesłanie rezonuje teraz jeszcze mocniej. Łączę się w modlitwie z rodziną tragicznie zmarłego i całym narodem amerykańskim” – dodał.

Kim był Charlie Kirk?

Charlie Kirk był jednym z najbardziej rozpoznawalnych młodych konserwatywnych działaczy w USA. Założył organizację Turning Point USA, która angażowała młodych ludzi w politykę i promowała wartości konserwatywne. Był autorem książek i komentatorem, często występował w mediach, a jego wypowiedzi budziły żywe emocje zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników.

Solidarni z Ameryką

Słowa prezydenta Nawrockiego wpisują się w szerszy międzynarodowy ton potępienia tego morderstwa. W Stanach Zjednoczonych trwa dyskusja o rosnącej polaryzacji i nienawiści politycznej, która coraz częściej prowadzi do aktów przemocy. Prezydent RP wezwał do jedności i obrony wartości demokratycznych, które, jak zaznaczył, są dziś zagrożone nie tylko w USA, ale na całym świecie.

Any act of aggression deserves to be denounced. But the murder of a young man, husband and father, due to political differences raises strongest objections and undermines the very foundations of democracy. Charlie Kirk courageously defended values that are cherished by our…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 11, 2025

