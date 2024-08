Nauczyciele mogą dostać większe podwyżki niż 5 proc.

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

Jakiej wysokości podwyżki dla nauczycieli szykuje rząd Donalda Tuska? Z przyjętego w środę projektu budżetu państwa na 2025 r. wynika, wynagrodzenia nauczycieli, podobnie jak całej sfery budżetowej, wzrosną o 5 proc. Krystyna Skowrońska (KO), przyznała, że początkowo - zgodnie z wnioskiem szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej - planowano podniesienie wynagrodzeń nauczycieli o 10 proc.

Czekamy w Sejmie na ustawę okołobudżetową i budżet - i będziemy rozmawiać. Zdarza się, że ministrowie znajdują jeszcze jakieś pieniądze i zgadzają się na poprawki - powiedziała Skowrońska.

Skowrońska dopytywana o to, czy oznacza to, że nauczyciele mogą liczyć na podwyżkę wyższą niż 5 proc., posłanka PO potwierdziła. Posłanka zwróciła również uwagę, że choć pewne wskaźniki procentowe mogą wydawać się mało imponujące, to inaczej wygląda 5-procentowa podwyżka przy 5-procentowej inflacji, a inaczej przy takiej, która sięga prawie 20 proc.

Zdaję sobie sprawę, że wszystkie grupy społeczne chciałyby lepiej zarabiać, ale wcześniej, przy zdecydowanie wyższej inflacji, takich podwyżek nie było" - podkreśliła posłanka Skowrońska.

