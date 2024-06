Wyborcy PiS chcą Mastalerka na prezydenta. Nasz sondaż nie pozostawia wątpliwości.!

Wygra ten kogo namaści prezydent Duda?

Za rok prezydent będzie się musiał wyprowadzić z pałacu przy Krakowskim Przedmieściu. Wygląda jednak na to, że Andrzej Duda może mieć duży wpływ przy wyborze kolejnego lokatora prestiżowych apartamentów. Nasz sondaż pokazuje, że namaszczony przez głowę państwa Marcin Mastalerek zdobyłby głosy zdecydowanej większości wyborców Zjednoczonej Prawicy, a tym samym mógłby wejść do drugiej tury. Gorzej, ale też obiecująco przedstawia się jego sytuacja wśród ogółu wyborców. Tu mógłby liczyć na poparcie na poziomie 24%. - To potwierdzenie tego o czym mówię od dawna. Kandydat centroprawicy nie ma żadnych szans na zrobienie dobrego wyniku bez wsparcia prezydenta Dudy. Na miejscu polityków Zjednoczonej Prawicy ustawiłbym się w kolejce w sekretariacie prezydenta by zabiegać o jego wsparcie – mówi minister. I podkreśla, że politycy PiS zbyt często zapominają, że zdobycie i utrzymanie władzy zawdzięczają właśnie głowie państwa.

To Nowogrodzka ciągle rozdaje karty

Tymczasem były wieloletni senator, a teraz analityk Jan Maria Jackowski (66 l.), główny ośrodek decyzyjny widzi ciągle przy Nowogrodzkiej. - Decydującą rolę we wskazaniu kandydata będzie miało PiS. Nie wydaje mi się, żeby nominację tej partii mógł uzyskać Mastalerek. To oficjalny kandydat PiS wejdzie do drugiej tury i będzie się mierzył z kandydatem PO – uważa Jackowski.

Z kolei profesor Olgierd Annusewicz (47 l.) nie jest zaskoczony wynikami sondażu. - Działa tu mechanizm wsparcia. Andrzej Duda jest dzisiaj autorytetem dla prawicowego elektoratu. Jak został w 2015 roku kandydatem PIS, to też niewiele osób go znało, ale szybko zwiększał poparcie bo miał silnego promotora w postaci Jarosława Kaczyńskiego – twierdzi politolog. Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 5-6.06.2024 roku metodą CAWI na próbie 1031 dorosłych Polaków.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK NA ZDJĘCIACH WYGLĄDAJĄ RELACJE DUDY I MASTALERKA

