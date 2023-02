Spis treści

Senatorowie napisali list w sprawie nominacji WOŚP do Pokojowej Nagrody Nobla

Senat RP oficjalnie poinformował, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki w imieniu grupy senatorów wystosował list z nominacją do Pokojowej Nagrody Nobla dla fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. List jest skierowany do Norweskiego Komitetu Noblowskiego w Oslo. Norweski Komitet Noblowski to komisja nominująca do Pokojowej Nagrody Nobla. W jej skład wchodzi pięciu członków mianowanych przez norweski parlament, odpowiadających za skład i pracę tego organu. "Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w imieniu grupy 37 senatorów demokratycznej większości skierował do Norweskiego Komitetu Noblowskiego w Oslo list z nominacją dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla" - podał Senat RP na Twitterze.

WOŚP to "prawdziwy socjologiczny fenomen w Polsce"

We wniosku podpisanym przez 37 senatorów czytamy, że "Fundacja WOŚP od 31 lat prowadzona przez Jerzego Owsiaka stała się prawdziwym socjologicznym fenomenem w Polsce". Tomasz Grodzki zaznacza też, że WOŚP działa nieprzerwanie, pomimo "politycznych perturbacji", zwraca też uwagę, że WOŚP to dowód na to, że "nawet w kraju głęboko podzielonym możliwe jest działanie dla dobra chorych, bez względu na osobiste polityczne preferencje".

To kolejny wniosek do Norweskiego Komitetu Noblowskiego w sprawie WOŚP

Warto podkreślić, że to nie pierwszy wniosek o Pokojową Nagrodę Nobla dla WOŚP i Jurka Owsiaka. W ostatnich latach takie wnioski do Norweskiego Komitetu Noblowskiego składali politycy i osoby prywatne, m.in. posłanka Joanna Scheuring-Wielgus czy dr Adam Grzegorczyk, rektor Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie.

