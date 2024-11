i Autor: Andrzej Woźniak/Super Express, Paweł Dąbrowski/Super Express

Nam każą harować w Wigilię, a sami mają długie ferie. Policzyliśmy ile wolnego mają posłowie na święta

Lewica wyszła z inicjatywą by Wigilia stała się dniem wolnym od pracy, jednak wiele wskazuje na to, że w tym roku takiej zmiany nie uda się wprowadzić w życie. Sami posłowie nie muszą się tym jednak przejmować. Mają wolna Wigilię i całe świąteczne ferie. Ostatnie w 2023 roku posiedzenie Sejmu i pierwsze w 2024 posiedzenia dzieli aż 18 dni wolnego. - To już nie mieści się w głowie – komentuje Marek Lendzion (53 l.), ochroniarz z Siedlec.