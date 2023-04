i Autor: MARCIN WZIONTEK/SUPER EXPRESS

Największe sekrety Jolanty Kwaśniewskiej. QUIZ dla znawców byłej pierwszej damy!

Jolanta Kwaśniewska to ulubiona pierwsza dama Polaków. Od lat to właśnie żona Aleksandra Kwaśniewskiego wygrywa wszelkie rankingi popularności wśród rodaków. Kwaśniewska jako prezydentowa była bardzo aktywna, taka jest zresztą do dziś. Ale czy wiesz o niej wszystko? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!