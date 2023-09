Najważniejsze wybory. Jan Grabiec przedstawia wizję KO. Co Koalicja Obywatelska proponuje Polakom?

W debacie wzięło udział sześciu przedstawicieli poszczególnych komitetów. Reprezentantami byli: Prawo i Sprawiedliwość – Marcin Ociepa (nr 1 w debacie), Nowa Lewica – Maciej Konieczny (numer dwa w debacie), Koalicja Obywatelska – Jan Grabiec (nr 3 w debacie), Trzecia Droga – Paweł Zalewski (nr 4 w debacie), Konfederacja – Konrad Berkowicz (nr 5 w debacie), Bezpartyjni Samorządowcy – Jerzy Michalak (nr 6 w debacie).

Debata była podzielona na cztery części: I pytania w trzech obszarach tematycznych: bezpieczeństwo, praworządność i polityka zagraniczna, II każdy uczestnik debaty zadaje trzy pytania dowolnemu uczestnikowi debaty, III dwie rundy wylosowanych pytań od widzów, IV podsumowanie debaty.

I runda - Co Polakom oferuje Koalicja Obywatelska?

1. W obliczu ostatnich wypowiedzi przedstawicieli rządu polskiego i ukraińskiego, jak powinna wyglądać współpraca naszych państw zarówno w kontekście militarnym jak i gospodarczym?

- Relacje między Polską i Ukrainą nie powinny wyglądać tak jak dziś. Najpierw aktywna pomoc naszego społeczeństwa, szeroko otwarte ramiona premiera Morawieckiego, a okazało się, że tranzyt zboża nie został zorganizowany i rozpoczynają się rozpaczliwe działania, w efekcie których jest zaognienie relacji z Ukrainą. I nie wiadomo, kto będzie Ukrainę odbudowywał. Rząd przegrał tę batalię.

2. Polska będzie potrzebować coraz więcej imigrantów, by zapełnić lukę na rynku pracy. Jak powinna wyglądać polska polityka migracyjna i kto powinien nadzorować politykę wizową?

- Politykę wydawana wiz powinien nadzorować premier, a dziś nikt się tym nie zajmuje. Otwarto szeroko drzwi migrantom z Azji. 250 tys. osób z Afryki i Azji wjechało. W ciągu 6 miesięcy wydano 130 tys. pozwoleń na pracę. Nie ma polityki migracyjnej. A migranci to ludzie, którzy sprowadzą swoje rodziny.

3. Jak powinna wyglądać polska polityka w strukturach Unii Europejskiej? I jak doprowadzić do szybkiej wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy?

- Trzeba zadeklarować praworządność a będą środki z KPO. Rząd PiS miał bilbordy informujące o miliardach dla Polski, a nie ma niczego. Obecnie jesteśmy na marginesie UE, bo PiS tratuje UE jak chłopca do bicia. Widzą wrogów w Brukseli i w Kijowie.

4. W kolejnych sondażach policja notuje wyraźny spadek zaufania społecznego. Co zrobić, by to zaufanie odbudować?

- Policja traci zaufanie, bo policjanci w cywilu biją kobiety podczas protestu i używają siły by zaciągnąć posłankę Gajewską do radiowozu. A po wypadku na A1, gdzie zginęły trzy osoby w płomieniach z winy BMW, prokurator twierdzi, że samochód zapalił się bo uderzył w barierkę. Jakiego notabla chronicie?

II runda

Pytanie od Marcina Ociepy: słyszymy, że rząd rozpoczął zbrojnie od wybuchu wojny. A jak pan głosował przy poprawce ustawy przy zamówieniu na Abramsy 2021 r.?

- Polska armia w 2015 była w lepszym stanie niż dziś. Liczba żółnierzy zawodowych była podoba. Duża część polskiej zasobów armii wyjechała na Wschód, leopardy pojawiły się na Wschodzie. Polska armia jest armią dla PiS do defilad a nie obrony. Jednostki są rozbijane a brakuje obsady w jednostkach.

Pytanie od Jerzego Michalaka: Część PO protestowała przeciwko obronie granicy z Białorusią.

- Krytykowaliśmy fuszerkę. Pierwszy płot mogło dziecko przeskoczyć. Kolejny płot nie zatrzymuje wszystkich migrantów. Trzeba sprawić żeby firmy lotnicze nie zwoziły migrantów do Moskwy i Mińska, ale to wymagałoby współpracy z UE.

Pytanie zadał Konrad Berkowicz: - Tusk mówił, że nie podniesie podatków a sam podwyższył VAT i akcyzę. Po co ktoś ma głosować na niewiarygodną partię?

- Donald Tusk zlikwidował ważny podatek – inflację, która była poniżej zera. Teraz widzimy jak to jest dotkliwe. Rządzenie w czasach kryzysu na świecie oznaczało zwiększenie VAT do 2016 r., ale to PiS zwiększyło go bardziej i nadal utrzymuje. Pytanie zadał Marcin Ociepa: Jest pan przeciwko I Brygadzie Dywizji Zmechanizowanej. - Uważam, że niegodny jest rząd, który kieruje się wskazaniami politycznymi ustalając gdzie mają powstawać jednostki. W Legionowie powstała nowoczesna jednostka z wojskami cybernetycznymi, dziś trzeba unowocześniać i profesjonalizować wojsko. Pytanie zadał Maciej Konieczny: czy PO dopuszcza rząd z Konfederacją? - Konfederacja ma elementy, na które warto zwrócić uwagę. Nie można jednak przekroczyć pewnej granicy: relacji z Rosją. Nie będziemy tworzyć porozumień z politykami którzy traktują Putina za przyjaciela.

III runda

Czy partia ma pomysł na integrację osób z niepełnosprawnościami? - Naszą posłanką jest Iwona Hartwich, przygotowaliśmy dziesiątki ustaw jak waloryzacja zasiłków i możliwość pracy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Czy pana partia zamierza wspierać przemysł zbrojeniowy? Polski przemysł zbrojeniowy ma strategiczne znaczenie. A polski rząd postawił na zakup gotowego sprzętu za graniczą co jest zbrodnią. Amunicja do nowych haubic jest produkowana za granicą co świadczy o dysfunkcji. Fabryka Karakali miała powstać w Polsce. Nawet w święto wojska polskiego koreańscy piloci pilotują niby polskie samoloty.

IV runda

Przedstawiciel PiS powiedział, że od wyborów zależy czyja będzie Polska. Jego zdaniem Polska będzie należeć do PiS. To absurd. Każdy Polak ma prawo czuć się u siebie. Każdy ma prawo do pomocy i do szacunku. Nie ma różnicy, czy chodzi o PiS, czy biskupa albo o dyrektora. Program 100 konkretów Donalda Tuska zakłada wiele rzeczy, m.in. przywrócenie szacunku do mundury i bezpieczeństwa kobiet.