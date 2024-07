Najpierw Kijów, potem prosto do Moskwy. Donald Tusk dosadnie komentuje "misję pokojową" Orbana

Co za emocje!

Od Zełeńskiego prosto do Putina

W czwartek węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi niespodziewanie poinformował, że Victor Orban ma zamiar spotkać się z Władimirem Putinem w Moskwie.

Te informacje potwierdził się. Agencja TASS w piątek przed południem podała, że samolot węgierskiego premiera wylądował już w Moskwie. Następnie- potwierdzono, że Orban spotka się z Władimirem Putinem.

"Misja pokój trwa. Drugi przystanek: Moskwa" - napisał Orban na portalu X.

Tusk ostro owizycie Orbana w Moskwie

Wizytę Orbana w Moskwie skomentował premier Donald Tusk.

"Premier Orbán w drodze do Moskwy: 'Będziemy służyć jako ważne narzędzie w zrobieniu pierwszego kroku w kierunku pokoju'. Pytanie brzmi, w czyich rękach jest to narzędzie" - napisał premier na portalu X.

Premier Węgier Viktor Orban we wtorek przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Była to pierwsza wizyta węgierskiego premiera w Ukrainie od momentu pełnoskalowego ataku Rosji na ten kraj.

Ukraina o wizycie Orbana: "Nie spodziewamy się niczego"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow został zapytany o wizytę Orbana w Kijowie przez dziennikarzy. - Nie spodziewamy się niczego i prawdopodobnie nie do nas należy komentowanie tej sprawy - odparł.

- Oczywiste jest, że Węgry, które objęły przewodnictwo w UE, muszą spełniać swoje funkcje. Dlatego w tym przypadku przede wszystkim będą wypełniane obowiązki związane z uwzględnieniem interesów Brukseli, a nie narodowych - stwierdził rzecznik Kremla.

PM Orbán on his way to Moscow: “We will serve as an important tool in making the first step towards peace”. The question is in whose hands this tool is.— Donald Tusk (@donaldtusk) July 5, 2024

