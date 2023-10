Stop bezrobociu i wyprzedaży narodowych firm - mówi najnowszy spot PiS

PiS przestrzega i apeluje do Polaków

- Uwaga! 15 października obroń swoje prawo do obniżonego wieku emerytalnego, świadczeń rodzinnych, do 800 plus, do 13 i 14 emerytury, do bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów - apeluje w najnowszym spocie wyborczym PiS.

W filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych rządząca partia apeluje, aby 15 października obronić swoje prawo do obniżonego wieku emerytalnego, świadczeń rodzinnych, do 800 plus, do 13. i 14. emerytury, do bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów, do rozwoju oraz do bezpieczeństwa. Przypomina w ten sposób to, co udało się w zakresie polityki przeprowadzić rządzącej partii w ciągu ostatnich ośmiu lat.

- Stop bezrobociu i wyprzedaży narodowych firm (...) Stop nielegalnej imigracji. 15 października głosuj na PiS lista nr 4 - apeluje PiS.

Jak powiedziała w wywiadzie dla PAP marszałek Elżbieta Witek, Prawo i Sprawiedliwość idzie w niedzielnych wyborach po samodzielną większość. - Ja wierzę, że tę samodzielną większość zdobędziemy - przekonuje marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jak podkreśla, to "historyczna szansa na trzecie z rzędu zwycięstwo" i dlatego „ważna jest mobilizacja oraz ciężka praca”.

Grzegorz Braun wyrzucony z obrad sejmu! Kłótnia z marszałek Elżbietą Witek.

