Z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl wynika, że gdyby wybory parlamentarne 2023 odbyły się w najbliższą niedzielę to na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 37 proc. badanych, na KO - 29 proc., na Konfederację - 14 proc., na Lewicę - 9 proc., a na Polskę 2050 - 5 proc. Jak czytamy, "chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 37 proc. badanych, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednią falą naszych badań". "Koalicja Obywatelska może liczyć na 29 proc. poparcia – bez zmian. Nie zmieniły się również notowania Konfederacji – 14 proc. Na Lewicę wskazało 9 proc., czyli również bez zmian. Także Polska 2050 zachowała swoje poparcie – 5 proc. Aż 3 punkty traci Polskie Stronnictwo Ludowe, na które wskazało zaledwie 2 proc. respondentów. Porozumienie i Kukiz’15 bez zmian – po 1 proc. poparcia" - podano.

Dodano, że gdyby PSL i Polska 2050 wystawiły wspólną listę, Trzecia Droga mogłaby liczyć na 5 proc. poparcia, a więc "poniżej progu dla koalicji, który wynosi 8 proc.". Jeśli chodzi o frekwencję wyborczą, to z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, udział w nich wzięłoby 67 proc. respondentów. Do urn nie poszłoby 26 proc. badanych. 7 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie zrealizowano w dniach 21-24 lipca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1046 osób.