i Autor: MAREK KUDELSKI/SUPER EXPRESS

Lider PO nie będzie zadowolony

Fatalne wieści dla Donalda Tuska. Czar prysł, najnowszy sondaż pokazuje brutalną prawdę

Lider PO Donald Tusk nie ustaje w swoich starań, by zachęcić jak największą ilość wyborców do głosowania na jego partię. Wygląda na to, że po chwilowym wzroście poparcia po wielkim marszu opozycji 4 czerwca, mniej osób chce oddać swój głos na tę opcję.