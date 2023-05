Najnowszy sondaż: PiS na czele, ale ma wielki problem

Marsz 4 czerwca. Do Warszawy zwiozą ludzi autokarami. Jak dotrzeć na marsz Tuska?

Obietnice wyborcze Jarosława Kaczyńskiego jak widać nie przyniosły rządzącej partii wielkich korzyści. Przypomnijmy, że w połowie maja prezes PiS zadeklarował trzy konkretne obietnice: waloryzację 500 plus o 300 złotych od 1 stycznia 2024 roku, zniesienie opłat za autostrady krajowe oraz darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów po 65. roku życia. Jak jednak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 32,9 procent wyborców. Z kolei Koalicja Obywatelska może liczyć na 25,6 procent obywateli. Do Sejmu weszłaby również koalicja Trzecia Droga - Polska 2050 i PSL, która może liczyć na głosy 13,1 procent Polaków. Konfederacja cieszy się poparciem na poziomie 11 procent wyborców, zaś Lewica i Partia Razem 7,8 procent Polaków. Frekwencja wyborcza wyniosłaby 57 procent.

PiS co prawda jest zwycięzcą sondażu, ale może liczyć zaledwie na 185 mandaty. To oznacza konieczność zawiązania koalicji, a to może okazać się bardzo trudne.

Mentzen o 800 plus. Jednoznaczne słowa