Najnowszy sondaż partyjny. Wielki chaos po wyborach?! Sensacyjne 3. miejsce

W porównaniu z marcowym badaniem, nieznacznie, po około półtora punktu, tracą PiS i Platforma. Z takim wynikiem, rządząca od 8 lat partia, nie mogłaby liczyć na pozostanie przy władzy. A ewentualna koalicja z Konfederacją, to zdaniem profesora Henryka Domańskiego, mało realny scenariusz – Nic nie wskazuje na takie zjednoczenie – twierdzi socjolog z PAN. Ekspert wcale nie uważa jednak, że przedstawiony układ sił otworzy Donaldowi Tuskowi drogę do stanowiska premiera – Ta perspektywa jest bardzo niepewna. Wątpię, żeby Lewica, PSL, czy PL 2050 pozytywnie odpowiedziały na wezwanie Tuska do tworzenia rządu. Boją się go i nie mają zaufania – mówi nam profesor Domański. Socjolog zwraca jeszcze uwagę na wynik PSL, dający pewne miejsce w Sejmie i utrzymanie dobrych notowań przez Konfederację.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 14-16.04.2023 roku na próbie 1120 dorosłych Polaków.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos?